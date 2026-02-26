Pantaflix Aktie 27362818 / DE000A12UPJ7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.02.2026 15:00:24
EQS-Adhoc: PAL Next AG Transitions Its Business Model to an Investment Strategy
|
EQS-Ad-hoc: PAL Next AG / Key word(s): Strategic corporate decision
Publication of inside information pursuant to Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014
Munich, 26 February 2026. The Management Board of PAL Next AG (the “Company“; ISIN: DE000A12UPJ7) resolved today, with the approval of the Supervisory Board, to change the Company’s business model. To date, the Company has focused on investments in the film sector. Going forward, the Company intends to expand its investment focus to other industries. By concentrating on its investment business, the Company is addressing the structural characteristics of the project-based entertainment sector, which is characterized by fluctuating earnings contributions over time.
The specific future focus on particular sectors, companies, or business models is currently under evaluation. The Company is analyzing potential target sectors and reviewing strategic options.
The Company will publish further information in due course.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
End of Inside Information
26-Feb-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|PAL Next AG
|Holzstrasse 28/30
|80469 Munich
|Germany
|Phone:
|+49 89 2323 85 50
|Fax:
|+49 89 2323 85 519
|E-mail:
|ir@pal-next.com
|Internet:
|www.pal-next.com
|ISIN:
|DE000A12UPJ7
|WKN:
|A12UPJ
|Indices:
|Scale 30
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2282162
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2282162 26-Feb-2026 CET/CEST
Nachrichten zu Pantaflix AG
Analysen zu Pantaflix AG
Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall
Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.
Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: SMI auf Richtungssuche -- DAX fester -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigt wenig bewegt. Der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. Die US-Börsen dürften etwas fester starten. Die Märkte in Fernost fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.