Northern Data Aktie 27392576 / DE000A0SMU87
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.06.2026 11:54:13
EQS-Adhoc: Northern Data Group hebt die zuvor am 9. April 2026 veröffentlichte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an
|
EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Northern Data Group hebt die zuvor am 9. April 2026 veröffentlichte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an
Frankfurt am Main – 17. Juni 2026 – Northern Data AG (ETR: NB2) (“Northern Data” or “the Gruppe”), ein führender Anbieter von Lösungen für KI und High-Performance Computing (HPC), hebt heute seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf eine Bandbreite zwischen EUR 170 Mio. und EUR 190 Mio. an.
Die Anhebung der zuvor kommunizierten Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von EUR 130 Mio. bis EUR 150 Mio. ist auf verbesserte Preisdynamiken sowie die anhaltend hohe Auslastung der GPU-Infrastruktur zurückzuführen. Darüber hinaus hat die Gruppe beschlossen, den zum 31. Dezember 2025 als zur Veräusserung klassifizierten GPU-Server-Cluster nicht zu veräussern und weiterhin zu betreiben.
Investor Relations:
Jose Cano
Ende der Insiderinformation
17.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Northern Data AG
|An der Welle 3
|60322 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 34 87 52 25
|E-Mail:
|info@northerndata.de
|Internet:
|www.northerndata.de
|ISIN:
|DE000A0SMU87
|WKN:
|A0SMU8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2348106
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2348106 17.06.2026 CET/CEST
Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung
Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.Weiterlesen!