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17.06.2026 11:54:13

EQS-Adhoc: Northern Data Group hebt die zuvor am 9. April 2026 veröffentlichte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Northern Data
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EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Northern Data Group hebt die zuvor am 9. April 2026 veröffentlichte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

17.06.2026 / 11:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Northern Data Group hebt die zuvor am 9. April 2026 veröffentlichte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Frankfurt am Main – 17. Juni 2026 – Northern Data AG (ETR: NB2) (“Northern Data” or “the Gruppe”), ein führender Anbieter von Lösungen für KI und High-Performance Computing (HPC), hebt heute seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf eine Bandbreite zwischen EUR 170 Mio. und EUR 190 Mio. an.

Die Anhebung der zuvor kommunizierten Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von EUR 130 Mio. bis EUR 150 Mio. ist auf verbesserte Preisdynamiken sowie die anhaltend hohe Auslastung der GPU-Infrastruktur zurückzuführen. Darüber hinaus hat die Gruppe beschlossen, den zum 31. Dezember 2025 als zur Veräusserung klassifizierten GPU-Server-Cluster nicht zu veräussern und weiterhin zu betreiben.

 

Investor Relations:

Jose Cano
Vice President, Investor Relations
E-Mail: ir@northerndata.de



Ende der Insiderinformation

17.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northerndata.de
Internet: www.northerndata.de
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2348106

 
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2348106  17.06.2026 CET/CEST

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