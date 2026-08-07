Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ABB-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Apple-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Suche...
Plus500 Depot

Northern Data Aktie 27392576 / DE000A0SMU87

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 23:21:04

EQS-Adhoc: Northern Data Group berichtet über Q2 2026 einschliesslich nachteiliger Fair-Value-Bewertung bedingter Gegenleistung

Northern Data
6.26 CHF -11.83%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Northern Data Group berichtet über Q2 2026 einschliesslich nachteiliger Fair-Value-Bewertung bedingter Gegenleistung

07.08.2026 / 23:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

Northern Data Group berichtet über Q2 2026 einschliesslich nachteiliger Fair-Value-Bewertung bedingter Gegenleistung

Frankfurt am Main – 7. August 2026 Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data“ oder „die Gruppe“), ein führender Anbieter von Lösungen für KI und High-Performance Computing (HPC) Lösungen, veröffentlicht heute seine Ergebnisse für Q2 2026, einschliesslich der nachteiligen Fair-Value-Bewertung einer bedingten Gegenleistung.

Der Umsatz[1] belief sich im zweiten Quartal 2026 auf rund EUR 54 Mio. (Q2 2025: EUR 0,6 Mio.), während das bereinigte EBITDA[2] im zweiten Quartal 2026 rund EUR 23 Mio. erreichte.[3]

Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten betrug zum 30. Juni 2026 rund EUR 40 Mio. (31. März 2026: EUR 58 Mio.).

Im Rahmen der Fair-Value-Bewertung der Forderung aus bedingter Gegenleistung, die im Zusammenhang mit der Veräusserung des Peak-Mining-Geschäfts erfasst wurde, wurde eine Wertminderung in Höhe von EUR 251 Mio. vorgenommen. Dadurch verringerte sich der Buchwert von EUR 271 Mio. zum 31. Dezember 2025 auf EUR 20 Mio. zum 30. Juni 2026. Die Wertminderung wurde als nicht zahlungswirksamer Finanzaufwand erfasst.

Die Wertminderung resultiert im Wesentlichen aus angepassten Annahmen zur Wahrscheinlichkeit und zum Zeitpunkt eines künftigen Verkaufs der Standorte in Corpus Christi, aus Änderungen der erwarteten künftigen Zahlungsströme aus den Vereinbarungen über die bedingte Gegenleistung infolge der Entwicklung der Bitcoin-Marktpreise und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit des Minings sowie aus dem Ablauf der Kaufoption, die Northern Data im Zusammenhang mit der Veräusserung des Peak-Mining-Geschäfts eingeräumt wurde.

Während der vertragliche Anspruch auf eine Beteiligung an zukünftigen Verkaufserlösen weiterhin besteht, erhielt Northern Data vom Erwerber des Peak-Mining-Geschäfts die Bestätigung, dass dieser einen Verkauf der Corpus-Christi-Standorte in naher Zukunft nicht beabsichtigt. Auf dieser Grundlage geht die Gruppe nicht länger davon aus, dass ein zeitnaher Verkauf der Standorte wahrscheinlich ist, und hat die wesentlichen Annahmen zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der entsprechenden Forderung aus bedingter Gegenleistung entsprechend angepasst.

 

 

Investor Relations:

Jose Cano
Vice President, Investor Relations
E-Mail: ir@northerndata.de

 

[1] Ohne sonstige Erträge.

[2] Das bereinigte EBITDA ist eine Finanzkennzahl, die als das EBITDA von Northern Data definiert ist, bereinigt um die Effekte bestimmter nicht zahlungswirksamer und/oder sonstiger Posten, die die laufenden strategischen Geschäftstätigkeiten nicht widerspiegeln. Diese Anpassungen des EBITDA berücksichtigen die Effekte nicht zahlungswirksamer und einmaliger Posten, die derzeit Folgendes umfassen: Aufwendungen aus den Aktienoptionsprogrammen, Rechtskosten sowie Gewinne/Verluste aus der Bewertung von Fremdwährungen.

[3] Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung lagen die Vergleichsdaten für die fortgeführten Geschäftsbereiche (ohne Peak Mining) für das zweite Quartal 2025 nicht vor.



Ende der Insiderinformation

07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northerndata.de
Internet: www.northerndata.de
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200LB6JA3HAQWTS32
EQS News ID: 2379510

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2379510  07.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Northern Data AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten