EQS-Adhoc: Northern Data gibt vorläufige Umsatzzahlen für das vierte Quartal 2025 sowie Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bekannt

Northern Data gibt vorläufige Umsatzzahlen für das vierte Quartal 2025 sowie Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bekannt



05.03.2026

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Northern Data gibt vorläufige Umsatzzahlen für das vierte Quartal 2025 sowie Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bekannt Frankfurt am Main – 5. März 2026 – Die Northern Data AG (ETR: NB2) (“Northern Data” und zusammen mit den Tochtergesellschaften “die Gruppe”) gibt heute bekannt, dass die Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen im vierten Quartal 2025 EUR 31 Mio. betrugen. Dies entspricht einem durchschnittlichen Monatsumsatz von EUR 10 Mio. und liegt damit im zuvor kommunizierten Bereich von EUR 10 Mio. bis EUR 15 Mio. Northern Data verzeichnet auch im ersten Quartal 2026 weiterhin eine starke Umsatzdynamik, bedingt durch anhaltende Verbesserungen in der Strategie zur Kundenallokation, der Auslastungsrate sowie der Vertragsgestaltung der Gruppe. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Northern Data ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr, das voraussichtlich zu einem deutlichen Anstieg des bereinigten EBITDA gegenüber dem Vorjahr führen wird.



