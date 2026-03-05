Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.03.2026 19:49:24

EQS-Adhoc: Northern Data gibt vorläufige Umsatzzahlen für das vierte Quartal 2025 sowie Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bekannt

EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Northern Data gibt vorläufige Umsatzzahlen für das vierte Quartal 2025 sowie Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bekannt

05.03.2026 / 19:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Northern Data gibt vorläufige Umsatzzahlen für das vierte Quartal 2025 sowie Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bekannt

 

Frankfurt am Main – 5. März 2026 – Die  Northern Data AG (ETR: NB2) (“Northern Data” und zusammen mit den Tochtergesellschaften “die Gruppe”) gibt heute bekannt, dass die Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen im vierten Quartal 2025 EUR 31 Mio. betrugen. Dies entspricht einem durchschnittlichen Monatsumsatz von EUR 10 Mio. und liegt damit im zuvor kommunizierten Bereich von EUR 10 Mio. bis EUR 15 Mio.

Northern Data verzeichnet auch im ersten Quartal 2026 weiterhin eine starke Umsatzdynamik, bedingt durch anhaltende Verbesserungen in der Strategie zur Kundenallokation, der Auslastungsrate sowie der Vertragsgestaltung der Gruppe.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Northern Data ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr, das voraussichtlich zu einem deutlichen Anstieg des bereinigten EBITDA gegenüber dem Vorjahr führen wird.

 



Ende der Insiderinformation

05.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
