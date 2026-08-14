EQS-Adhoc: NORMA Group SE: Vorstand startet öffentliches Aktienrückkaufangebot im Volumen von rund EUR 208 Millionen über bis zu insgesamt 9.306.487 Aktien

EQS-Ad-hoc: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe

NORMA Group SE: Vorstand startet öffentliches Aktienrückkaufangebot im Volumen von rund EUR 208 Millionen über bis zu insgesamt 9.306.487 Aktien



14.08.2026 / 07:17 CET/CEST

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Vorstand startet öffentliches Aktienrückkaufangebot im Volumen von rund EUR 208 Millionen über bis zu insgesamt 9.306.487 Aktien

Maintal, 14. August 2026 – Der Vorstand der NORMA Group SE (ISIN DE000A1H8BV3) hat heute beschlossen, ein öffentliches Aktienrückkaufangebot ausserhalb der Börse an die Aktionäre der NORMA Group SE für insgesamt bis zu 9.306.487 Aktien zu einem Kaufpreis von EUR 22,35 pro Aktie ("Angebotspreis") zu unterbreiten. Das Volumen des öffentlichen Aktienrückkaufangebots beträgt damit insgesamt rund EUR 208 Millionen.

Der Angebotspreis entspricht dem Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der NORMA Group SE im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse in den letzten drei Monaten vor dem heutigen Tag ("Referenz-Börsenkurs") zuzüglich einer Prämie in Höhe von 25,47 % auf den Referenz-Börsenkurs. Der relevante Referenz-Börsenkurs beträgt EUR 17,81.

Die Frist für die Annahme des öffentlichen Aktienrückkaufangebots beginnt am 17. August 2026 um 00:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit) und endet am 15. September 2026 um 23:59 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit).

Den Aktionären der NORMA Group SE stehen Andienungsrechte zu, wobei jeweils eine NORMA Group SE Aktie ein Andienungsrecht vermittelt. Entsprechend dem von der Gesellschaft festgelegten Andienungsverhältnis von 19:6 sind 19 Andienungsrechte erforderlich, um das öffentliche Aktienrückkaufangebot für 6 NORMA Group SE Aktien annehmen zu können.

Aktionäre der NORMA Group SE haben die Möglichkeit, ihre Andienungsrechte zu veräussern, soweit sie an dem öffentlichen Aktienrückkaufangebot nicht teilnehmen möchten. Ebenso haben Aktionäre der NORMA Group SE die Möglichkeit, zusätzliche Andienungsrechte zu erwerben, wenn sie mehr NORMA Group SE Aktien andienen möchten.

Die Andienungsrechte werden dafür ab dem 20. August 2026 zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen sein und dort unter der zu diesem Zweck eingerichteten Andienungsrechte-ISIN DE000A41YH53 bzw. Andienungsrechte-WKN A41YH5 bis zum 10. September 2026 handelbar sein.

Zudem können Aktionäre während der Annahmefrist Aktien im Rahmen einer Schlussverteilung andienen. Für die Andienung der Aktien im Rahmen der Schlussverteilung sind die Andienungsrechte nicht erforderlich. Die im Rahmen der Schlussverteilung angedienten Aktien werden jedoch nur berücksichtigt, soweit das maximale Rückkaufvolumen von 9.306.487 Aktien nicht ausgeschöpft ist und die Gesellschaft noch Aktien unter diesem Angebot erwerben kann. Näheres regelt die Angebotsunterlage.

Das Aktienrückkaufangebot setzt den Beschluss zu Tagesordnungspunkt 10 der ordentlichen Hauptversammlung der NORMA Group SE vom 1. Juli 2026 um, in dem die Hauptversammlung die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien im vereinfachten Verfahren für einen Rückerwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von insgesamt bis zu EUR 208 Millionen beschlossen hat.

Dieser Aktienrückkauf ist der zweite Schritt der mit der Ad-hoc Mitteilung vom 2. Februar 2026 angekündigten Massnahmen zur bekanntgegebenen Rückführung von Zuflüssen aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs "Wassermanagement" an die Aktionäre der Gesellschaft.

Die Vorstandsvorsitzende Frau Birgit Seeger, das Vorstandsmitglied Dr. Daniel Heymann und der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Mark Wilhelms beabsichtigen nicht, von ihnen gehaltene Aktien zum Rückerwerb anzudienen. Sie werden aber voraussichtlich die ihnen zugeteilten Andienungsrechte im Rahmen des Andienungsrechtehandels zur Veräusserung anbieten.

Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots sind der Angebotsunterlage der Gesellschaft zu entnehmen. Diese Angebotsunterlage ist in deutscher Sprache verfasst und wird vor Beginn der Annahmefrist auf der Internetseite der NORMA Group SE unter https://www.normagroup.com/global/de/investor-relations/share/share-buyback in der Rubrik "Investoren – Aktie – Aktienrückkauf" und anschliessend im Bundesanzeiger (http://www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht. Daneben hat die Gesellschaft eine nicht bindende englische Übersetzung der Angebotsunterlage erstellt, die ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/share/share-buyback in der Rubrik "Investors – Share – Share Buyback" veröffentlicht wird.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung darf nicht in Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstossen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der NORMA Group SE und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die die NORMA Group SE betreffen, oder durch andere Faktoren. Die NORMA Group SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Hinweise für NORMA Group-Aktionäre in den Vereinigten Staaten

Das Aktienrückkaufangebot bezieht sich auf Wertpapiere eines Nicht-US-Unternehmens, das in Deutschland gegründet ist und seinen Sitz in Deutschland hat. Das Angebot unterliegt den für in Deutschland börsennotierte Gesellschaften geltenden Offenlegungspflichten, Gesetzen und Standards, die sich in bestimmten wesentlichen Punkten von denen in den Vereinigten Staaten unterscheiden. Dementsprechend wurden die Angebotsunterlagen nach den in Deutschland üblichen Standards und deutscher Marktpraxis erstellt, um den in Deutschland geltenden Anforderungen zu entsprechen. Die Finanzinformationen zu der Gesellschaft, die auf der Website der Gesellschaft zur Einsicht verfügbar sind, wurden nicht nach den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt und sind daher möglicherweise nicht mit Finanzinformationen zu US Gesellschaften vergleichbar.

US Aktionäre sollten beachten, dass die NORMA Group SE Aktien nicht an einer US Wertpapierbörse notiert sind und die NORMA Group SE nicht den periodischen Berichtspflichten des US Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung (der "US Exchange Act") unterliegt und weder Berichte bei der US Börsenaufsichtsbehörde (US Securities and Exchange Commission) nach dem US Exchange Act einreicht noch dazu verpflichtet ist.

Das Aktienrückkaufangebot unterliegt nicht den Offenlegungs- und sonstigen Verfahrensanforderungen der Rule 13e 4 oder Regulation 14D des US Exchange Act. Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten im Einklang mit Regulation 14E des US Exchange Act, soweit anwendbar, durchgeführt.

Der Erhalt von Barmitteln im Rahmen des Angebots durch einen Aktionär, der eine US Person ist, kann für Zwecke der US Einkommenssteuer sowie nach anwendbarem US Bundesstaaten und lokalem Steuerrecht sowie ausländischem und sonstigem Steuerrecht ein steuerpflichtiger Vorgang sein. Jeder derartige Aktionär sollte geeignete individuelle Beratung durch einen fachkundigen Berater einholen.

Obwohl das Aktienrückkaufangebot Aktionären in den Vereinigten Staaten offen steht, wird das Recht zur Andienung von NORMA Group SE Aktien in keiner Gerichtsbarkeit innerhalb der Vereinigten Staaten gewährt, in dem die Abgabe des Angebots oder das Recht zur Andienung solcher NORMA Group SE Aktien nicht mit den in dieser Gerichtsbarkeit anwendbaren Gesetzen in Einklang steht.

Die mit dem Aktienrückkaufangebot verbundenen Andienungsrechte sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der “US Securities Act”) registriert und werden auch nicht registriert werden; sie dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt aufgrund einer Ausnahme von den Registrierungspflichten des US Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungspflichten des US Securities Act unterliegt. Ein öffentliches Angebot der Andienungsrechte in den Vereinigten Staaten wird nicht erfolgen. NORMA Group-Aktionäre (unabhängig davon, ob es sich um US-Aktionäre handelt oder nicht), die "Affiliates" (im Sinne des US Securities Act) von NORMA Group sind, unterliegen bestimmten US-amerikanischen Übertragungsbeschränkungen in Bezug auf die Andienungsrechte.

Mitteilende Person: Pia-Maria Görner

Kontakt:

Pia-Maria Görner

Director Investor Relations, Corporate Communications & Sustainability

E-Mail: ir@normagroup.com

Tel.: +49 177 308 54 02