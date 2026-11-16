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16.11.2026 18:18:43
EQS-Adhoc: NORDWEST Handel AG: Weitere Mitglieder des Vorstandes
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EQS-Ad-hoc: NORDWEST HANDEL AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
NORDWEST Handel AG: Weitere Mitglieder des Vorstandes
Der Aufsichtsrat der NORDWEST Handel AG hat mit Beschluss vom heutigen Tag, neben den bestehenden Vorstandsmitgliedern Herrn Jörg Axel Simon, Herrn Michael Rolf und Herrn Thorsten Sega, Herrn Dennis Kollmann mit Wirkung ab dem 01.01.2027 und Frau Martina Novotny mit Wirkung ab dem 01.04.2027 für eine jeweilige Amtszeit von 3 Jahren zu weiteren Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft bestellt. Frau Martina Novotny wird auch die Position des CEO wahrnehmen.
Ende der Insiderinformation
16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORDWEST Handel AG
|Robert-Schuman-Strasse 17
|44263 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+49 231 2222-3001
|Fax:
|+49 231 2222-3099
|E-Mail:
|ir@nordwest.com
|Internet:
|www.nordwest.com
|ISIN:
|DE0006775505
|WKN:
|677550
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200G4SXDTWLYVJN36
|EQS News ID:
|2436118
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2436118 16.11.2026 CET/CEST
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