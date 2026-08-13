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13.08.2026 17:50:54

EQS-Adhoc: NFON AG aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026

NFON
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EQS-Ad-hoc: NFON AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige
NFON AG aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026

13.08.2026 / 17:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

NFON AG aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026

München, 13. August 2026 – Der Vorstand der NFON AG (ISIN: DE000A0N4N52) hat heute auf Grundlage der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 sowie der aktualisierten Einschätzung für den weiteren Jahresverlauf beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen.

Nach vorläufigen Zahlen erzielte NFON im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von 42,5 Mio. EUR nach 44,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 4,4 Mio. EUR nach 5,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025.

Die Gesellschaft erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 84,5 bis 86,0 Mio. EUR. Bislang war ein Wachstum der Umsatzerlöse im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich prognostiziert worden.

Für das bereinigte EBITDA erwartet die Gesellschaft nunmehr einen Wert von 9,5 bis 10,5 Mio. EUR. Bislang wurde ein bereinigtes EBITDA von über 12 Mio. EUR erwartet.

Grund für die Anpassung der Prognose ist unter anderem das herausfordernde Marktumfeld und die entsprechend zurückhaltende Investitionsbereitschaft vieler Unternehmenskunden. Hinzu kommen längere Entscheidungszyklen, insbesondere bei grösseren Kundenprojekten, sowie eine schwächere Entwicklung im Bereich Businesstelefonie.

Die wiederkehrenden Umsätze in den strategischen Wachstumsbereichen Intelligent Assistant und Kundenengagement entwickelten sich im ersten Halbjahr deutlich positiv. Die positiven Beiträge aus den strategischen Wachstumsbereichen Intelligent Assistant und Kundenengagement reichen nach aktueller Einschätzung im weiteren Jahresverlauf noch nicht aus, um die schwächere Umsatzentwicklung im Bereich Businesstelefonie im Gesamtjahr vollständig zu kompensieren.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 der NFON AG wird planmässig am 20. August 2026 veröffentlicht und auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft unter https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/finanzberichte/ zur Verfügung gestellt.

 

Kontakt Investor Relations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Corporate Affairs & Investor Relations

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com

 

Medienkontakt

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com

 

Über die NFON AG

Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren.

Das integrierte Portfolio vereint Lösungen im Bereich Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Gespräche zu steuern, Workflows zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Integration von KI in zentrale Kommunikationsprozesse ermöglicht NFON intelligentere datenbasierte Interaktionen für Organisationen jeder Grösse.

Mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen europäischen Märkten – darunter Deutschland, Österreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und Kosovo – entwickelt und betreibt NFON seine Lösungen in Europa und gewährleistet damit höchste Standards in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und vollständige DSGVO-Konformität.

Getrieben von der Mission, Businesskommunikation neu zu denken sowie Menschen zu inspirieren und zu vernetzen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen, gestaltet NFON die Zukunft sicherer, intelligenter Businesskommunikation „Made in Europe“.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.nfon.com/en/.

Für Deutschland: https://corporate.nfon.com/de/.

 

 

Disclaimer 

Diese Mitteilung erfolgt ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch zur indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an US-Personen bestimmt.



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13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: NFON AG
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81379 München
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E-Mail: ir-info@nfon.com
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ISIN: DE000A0N4N52
WKN: A0N4N5
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2382796  13.08.2026 CET/CEST

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