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03.11.2026 17:13:43
EQS-Adhoc: Nexum Group AG: Kaufvertrag für Wohnimmobilienprojekt in München unterzeichnet
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EQS-Ad-hoc: Nexum Group AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
Nexum Group AG: Kaufvertrag für Wohnimmobilienprojekt in München unterzeichnet
München, 3. November 2026 – Die Nexum Group AG hat den Kaufvertrag für ein Wohnimmobilienprojekt in Maxvorstadt in Nähe der TU München unterzeichnet. Nexum beabsichtigt, das bestehende Bestandsgebäude zu revitalisieren, das Dach aufzustocken und im Hinterhof einen Neubau zu errichten. Insgesamt entstehen so rund 2.800 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF). Der Erwerb erfolgte mit einem erheblichen Abschlag auf den Bodenrichtwert. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts beläuft sich auf rund 20 Mio. Euro. Es liegt ein positiver Bauvorbescheid vor und der Bauantrag wurde bereits gestellt.
Ende der Insiderinformation
03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nexum Group AG
|Perusastrasse 7
|80333 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 172 2620936
|E-Mail:
|info@nexum-group.de
|ISIN:
|DE000A41YGA6
|WKN:
|A41YGA
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|EQS News ID:
|2427728
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2427728 03.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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