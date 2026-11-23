|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 07:00:13
EQS-Adhoc: Newron stärkt IP-Portfolio für Evenamide
|
EQS-Ad-hoc: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Sonstiges
Newron stärkt IP-Portfolio für Evenamide
Mailand, Italien, und Morristown (NJ), USA, 23. November 2026, 07.00 Uhr MEZ – Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron“, ISIN: IT0004147952, SIX: NWRN, XETRA: NP5) gibt heute bekannt, dass sein europäisches Patent für Evenamide die Einspruchsfrist ohne Einwände durchlaufen hat. Zudem hat Newron sein Portfolio an Patenten durch weitere Patenterteilungen und -anmeldungen erweitert. Evenamide ist ein First-in-Class-Glutamat-Modulator, der sich derzeit in der Phase-3-Entwicklung zur Behandlung von behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) befindet.
Newron entwickelt Evenamide, einen First-in-Class-Glutamat-Modulator, im Rahmen seines globalen zulassungsrelevanten Phase-3-Programms ENIGMA-TRS als potenziell erste zugelassene Zusatztherapie für TRS. Die Rekrutierung für die Studie ENIGMA-TRS 1 wurde im Oktober 2026 mit insgesamt 618 Patienten in 19 Ländern abgeschlossen. Die Topline-Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit aus der 12-wöchigen Auswertung des primären Endpunkts werden für das erste Quartal 2027 erwartet. Für die Studie ENIGMA-TRS 2 werden derzeit mindestens 400 Patienten rekrutiert.
Newron
Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:
Über behandlungsresistente Schizophrenie (TRS)
Über Evenamide
Über ENIGMA-TRS
ENIGMA-TRS 2 rekrutiert derzeit Patienten an Studienzentren in Asien und Lateinamerika, weitere Standorte in Europa sind geplant. Die Studie wendet dasselbe Screening-Verfahren wie ENIGMA-TRS 1 an. ENIGMA-TRS 2 wird mindestens 400 Patienten in eine 12-wöchige, randomisierte, doppelt verblindete, placebo-kontrollierte Phase-3-Studie einbeziehen, die darauf ausgelegt ist, die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit der 15-mg-BID-Dosis von Evenamide im Vergleich zu Placebo zu bewerten. Die Wirksamkeits- und Sicherheitsanalyse wird nach erfolgreichem Abschluss der Studie nach 12 Wochen durchgeführt. Der klinische Hold der FDA bleibt an den US-Studienzentren bestehen, an denen bisher kein Patient mit Evenamide behandelt wurde.
Über Newron Pharmaceuticals
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
|via Antonio Meucci 3
|20091 Bresso
|Italien
|Telefon:
|+39 02 610 3461
|Fax:
|+39 02 610 34654
|E-Mail:
|pr@newron.com
|Internet:
|www.newron.com
|ISIN:
|IT0004147952
|WKN:
|A0LF18
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt); SIX
|LEI Code:
|8156002F8C11F80A9740
|EQS News ID:
|2439986
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2439986 23.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|
07:00
|EQS-Adhoc: Newron stärkt IP-Portfolio für Evenamide (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Newron Strengthens Evenamide Intellectual Property Portfolio (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Newron stärkt IP-Portfolio für Evenamide (EQS Group)
|
18.11.26
|SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.11.26
|SPI aktuell: SPI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI mittags steigen (finanzen.ch)
|
05.11.26
|SIX-Handel SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI tendiert vorbörslich etwas höher -- DAX dürfte fester starten -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt zeichnen sich leichte Startgewinne ab. Auch am deutschen Aktienmarkt dürften leichte Aufschläge zu sehen sein. An den Börsen in Asien bleibt die Anlegerstimmung verhalten.