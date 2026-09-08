EQS-Adhoc: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Investorengruppe zeichnet Newron-Aktien im Wert von EUR 5.5 Mio. als Teil der Gesamtfinanzierung von bis zu EUR 38 Mio. ...

EQS-Ad-hoc: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung

Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Investorengruppe zeichnet Newron-Aktien im Wert von EUR 5.5 Mio. als Teil der Gesamtfinanzierung von bis zu EUR 38 Mio. ...



08.09.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Investorengruppe zeichnet Newron-Aktien im Wert von EUR 5.5 Mio. als Teil der Gesamtfinanzierung von bis zu EUR 38 Mio. zur Fortführung des Phase-3-Entwicklungsprogramms von Evenamide Mailand, Italien, und Morristown (NJ) USA, 8. September 2026, 07:00 MESZ – Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron“, ISIN: IT0004147952, SIX: NWRN, XETRA: NP5 gibt bekannt, dass die Investorengruppe, die sich im Februar 2026 an Newrons Finanzierung in Höhe von bis zu EUR 38 Mio. beteiligt hat, eine zweite Tranche von 433.070 Aktien gezeichnet hat, was einem Bruttoerlös von EUR 5.5 Mio. entspricht. Diese Finanzierung stärkt die finanzielle Lage des Unternehmens, während es sein globales ENIGMA-TRS-Phase-3-Studienprogramm mit Evenamide als potenziell erster Zusatztherapie bei behandlungsresistenter Schizophrenie weiter vorantreibt. Im Rahmen der Vereinbarung hat die Investorengruppe zunächst bis zu 779.624 neu ausgegebene Aktien zu einem Preis von EUR 19,24 Ero je Aktie gezeichnet. Dies entsprach einem Bruttoerlös von rund EUR 15 Mio. Eine dritte Tranche in Höhe von EUR 5.5 Mio. soll spätestens am 30. November 2026 im Zuge des Fortschritts der Phase-3-Studien ENIGMA-TRS 1 und 2 gezeichnet werden. Schliesslich wird die Investorengruppe erwartungsgemäss nochmals eine zusätzliche Anzahl neu ausgegebener Aktien im Wert von EUR 12 Mio. zeichnen, sobald die Ergebnisse der pivotalen ENIGMA-TRS-Studien veröffentlicht werden – vorausgesetzt, diese fallen positiv aus. Die 433.070 neu ausgegebenen Aktien werden ab heute, nach Zahlungseingang und Abwicklung an der SIX Swiss Exchange, unter derselben ISIN wie die bestehenden Aktien des Unternehmens (ISIN: IT0004147952) notiert und gehandelt. Darüber hinaus werden die neuen Aktien am Primärmarkt der Düsseldorfer Börse notiert und gehandelt sowie am Quotation Board der Frankfurter Börse (Xetra) gehandelt werden. Newron

Stefan Weber – CEO, +39 02 6103 46 26, pr@newron.com



Ende der Insiderinformation

Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:



Über Newron Pharmaceuticals Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bresso bei Mailand, Italien, verfügt über eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung neurowissenschaftlich basierter Therapien von der Entdeckung bis zur Markteinführung. Der Leitwirkstoffkandidat von Newron, Evenamide, ist ein First-in-Class Glutamat-Modulator und hat das Potenzial, die erste Zusatztherapie für behandlungsresistente Schizophrenie (TRS) und für Patienten mit Schizophrenie zu sein, die ungenügend auf derzeitige Therapien ansprechen. Evenamide befindet sich derzeit im globalen zulassungsrelevanten ENIGMA-TRS-Phase-3-Entwicklungsprogramm. Die bisherigen klinischen Studienergebnisse belegen die Vorteile dieses Produktkandidaten bei TRS sowie bei Patienten mit schlechtem Ansprechen, mit signifikanten, im Zeitverlauf zunehmenden Verbesserungen bei wichtigen Wirksamkeitsparametern, sowie einem vorteilhaften Sicherheitsprofil, das für verfügbare Antipsychotika ungewöhnlich ist. Newron hat Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarungen für Evenamide mit EA Pharma (einer Tochtergesellschaft von Eisai) für Japan und andere asiatische Gebiete sowie mit Myung In Pharm für Südkorea geschlossen. Das erste von Newron vermarktete Produkt, Xadago® (Safinamide), ist für die Behandlung der Parkinson-Krankheit in der EU, der Schweiz, Grossbritannien, den USA, Australien, Kanada, Lateinamerika, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Japan und Südkorea zugelassen. Das Produkt wird von Newrons Partner Zambon vermarktet, wobei Supernus Pharmaceuticals die Vermarktungsrechte in den USA hält und Meiji Seika für die Entwicklung und Vermarktung in Japan und anderen wichtigen asiatischen Regionen verantwortlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter: www.newron.com. 08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News