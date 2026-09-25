Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952
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25.09.2026 17:45:13
EQS-Adhoc: Newron gibt Update zur Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 2 bekannt
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EQS-Ad-hoc: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Sonstiges
Newron gibt Update zur Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 2 bekannt
Mailand, Italien, und Morristown, NJ, USA – 25. September 2026, 17:45 Uhr MESZ – Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron”, ISIN: IT0004147952, SIX: NWRN, XETRA: NP5) gibt heute bekannt, dass die Rekrutierung neuer Patienten an US-Zentren im Rahmen der Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 2 mit Evenamide weiterhin ausgesetzt ist. Ausserhalb der USA wird die Rekrutierung für die Studie fortgesetzt. Newron erwartet eine schriftliche Mitteilung der FDA mit weiteren Informationen zu deren Entscheidung sowie zu etwaigen zusätzlichen Protokolländerungen, die zur Aufhebung des Holds erforderlich sein könnten.
Evenamide zielt auf die Modulation einer übermässigen Freisetzung von Glutamat bei Patienten ab, die an behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) leiden.
Newron erweitert derzeit die Zahl der klinischen Studienzentren und die Patientenrekrutierung für die ENIGMA-TRS-2-Studie in Europa, Asien und Lateinamerika. Bislang sind annähernd 80 Patienten in die Screening-Phase eingetreten. Insgesamt sollen nach erfolgreichem Abschluss der 42-tägigen Screening-Phase mindestens 400 Patienten in die Studie aufgenommen werden.
Die ENIGMA-TRS 1–Studie läuft aktuell in 20 Ländern und die Topline-Ergebnisse werden im 1. Quartal 2027 erwartet. ENIGMA-TRS 2 läuft aktuell in vier Ländern.
Newron wird weiterhin konstruktiv mit der FDA zusammenarbeiten, um den klinischen Hold zu adressieren.
Newron
Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:
Über ENIGMA-TRS
ENIGMA-TRS 2 wird in Studienzentren in den USA und ausgewählten weiteren Ländern mit denselben Screening-Kriterien wie die ENIGMA-TRS 1-Studie durchgeführt. ENIGMA-TRS 2 wird mindestens 400 Patienten in eine 12-wöchige, randomisierte, doppelt verblindete, placebo-kontrollierte Phase-III-Studie einbeziehen; diese ist darauf ausgelegt, die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit der 15-mg-BID-Dosis von Evenamide im Vergleich zu Placebo zu bewerten. Im Dezember 2025 wurde ENIGMA-TRS 2 in den USA nach der Genehmigung durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) und die Institutional Review Board (IRB) gestartet. Die Wirksamkeits- und Sicherheitsanalyse werden zum 12-Wochen-Zeitpunkt, nach erfolgreichem Abschluss der Studie, durchgeführt. Am 29. April 2026 berichtete Newron über eine Aussetzung der Rekrutierung neuer Studienteilnehmer an US-Studienzentren durch die FDA, nachdem das Unternehmen der Behörde den plötzlichen unerwarteten Tod (SUD) eines Patienten in einem Studienzentrum ausserhalb der USA gemeldet hatte. Der Studienleiter bewertete das Ereignis als nicht im Zusammenhang mit der Behandlung stehend. Newron hat das unabhängige internationale Sicherheitsgremium für das gesamte ENIGMA-TRS-Entwicklungsprogramm informiert, das den Vorfall untersucht und die Fortsetzung der Studien wie geplant empfohlen hat. Während Patienten in den USA in die Screening-Phase der Studie eingetreten sind, wurden dort bisher noch keine Patienten im Rahmen der Studie mit Evenamide behandelt.
Über Newron Pharmaceuticals
25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
|via Antonio Meucci 3
|20091 Bresso
|Italien
|Telefon:
|+39 02 610 3461
|Fax:
|+39 02 610 34654
|E-Mail:
|pr@newron.com
|Internet:
|www.newron.com
|ISIN:
|IT0004147952
|WKN:
|A0LF18
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt); SIX
|LEI Code:
|8156002F8C11F80A9740
|EQS News ID:
|2405800
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2405800 25.09.2026 CET/CEST
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