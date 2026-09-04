Netfonds Aktie 43537847 / DE000A1MME74
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04.09.2026 13:59:03
EQS-Adhoc: Netfonds AG: Veränderung im IT-Vorstand – Fortführung der Wachstumsstrategie
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EQS-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Netfonds AG: Veränderung im IT-Vorstand – Fortführung der Wachstumsstrategie
Hamburg, 04. September 2026 – Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7) gibt bekannt, dass IT-Vorstand Dietgar Völzke mit Ablauf zum 04. September 2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand ausscheidet. Völzke hatte frühzeitig mitgeteilt, für eine Fortsetzung seiner Vorstandstätigkeit über den 28. Februar 2027 hinaus nicht zur Verfügung zu stehen. Vor diesem Hintergrund haben sich die Parteien einvernehmlich darauf verständigt, seine Organstellung bereits mit Ablauf des 04. September 2026 zu beenden.
Der Aufsichtsrat und der übrige Vorstand danken Herrn Völzke für seinen massgeblichen Beitrag in den vergangenen sieben Jahren, insbesondere im Aufbau und Entwicklung der finfire Plattform, und wünschen Herrn Völzke sowohl privat als auch beruflich alles Gute für die Zukunft.
Die Netfonds AG setzt ihren technologischen Wachstumskurs konsequent fort. Das Vorstandsressort wird übergangsweise durch den Vorstandsvorsitzenden Martin Steinmeyer besetzt. Das Unternehmen plant die Stelle neu zu besetzen.
Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Pressekontakt
Philip Angrabeit
Tel.: +49 40 822 267 142
E-Mail: ir@netfonds.de
Über die Netfonds Gruppe
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.
Ende der Insiderinformation
04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Netfonds AG
|Heidenkampsweg 73
|20097 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 822267 0
|E-Mail:
|info@netfonds.de
|Internet:
|www.netfonds.de
|ISIN:
|DE000A1MME74
|WKN:
|A1MME7
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate BSX
|LEI Code:
|9676009U2B9KFVJFUF64
|EQS News ID:
|2393782
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2393782 04.09.2026 CET/CEST
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