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04.09.2026 13:59:03

EQS-Adhoc: Netfonds AG: Veränderung im IT-Vorstand – Fortführung der Wachstumsstrategie

Netfonds
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EQS-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Netfonds AG: Veränderung im IT-Vorstand – Fortführung der Wachstumsstrategie

04.09.2026 / 13:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Netfonds AG: Veränderung im IT-Vorstand – Fortführung der Wachstumsstrategie

Hamburg, 04. September 2026 – Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7) gibt bekannt, dass IT-Vorstand Dietgar Völzke mit Ablauf zum 04. September 2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand ausscheidet. Völzke hatte frühzeitig mitgeteilt, für eine Fortsetzung seiner Vorstandstätigkeit über den 28. Februar 2027 hinaus nicht zur Verfügung zu stehen. Vor diesem Hintergrund haben sich die Parteien einvernehmlich darauf verständigt, seine Organstellung bereits mit Ablauf des 04. September 2026 zu beenden.

Der Aufsichtsrat und der übrige Vorstand danken Herrn Völzke für seinen massgeblichen Beitrag in den vergangenen sieben Jahren, insbesondere im Aufbau und Entwicklung der finfire Plattform, und wünschen Herrn Völzke sowohl privat als auch beruflich alles Gute für die Zukunft. 

Die Netfonds AG setzt ihren technologischen Wachstumskurs konsequent fort. Das Vorstandsressort wird übergangsweise durch den Vorstandsvorsitzenden Martin Steinmeyer besetzt. Das Unternehmen plant die Stelle neu zu besetzen. 
Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg 

Pressekontakt
Philip Angrabeit
Tel.: +49 40 822 267 142
E-Mail: ir@netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.  


Ende der Insiderinformation

04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822267 0
E-Mail: info@netfonds.de
Internet: www.netfonds.de
ISIN: DE000A1MME74
WKN: A1MME7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate BSX
LEI Code: 9676009U2B9KFVJFUF64
EQS News ID: 2393782

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2393782  04.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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