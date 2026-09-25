net digital Aktie 35045378 / DE000A2BPK34
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25.09.2026 13:40:13
EQS-Adhoc: net digital AG: net digital AG hebt Gesamtjahresprognose 2026 für Umsatz und EBITDA an
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EQS-Ad-hoc: net digital AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
net digital AG hebt Gesamtjahresprognose 2026 für Umsatz und EBITDA an
Düsseldorf, 25. September 2026 – Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker: VRL) hebt aufgrund des erfreulichen Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr, der sich seitdem fortgesetzt hat, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 an. Erwartet werden nunmehr für 2026 ein Umsatz von rd. 60 Mio. Euro und ein EBITDA von 6,2 – 6,5 Mio. Euro. Zuvor lautete die Prognose auf 48 – 53 Mio. Euro Umsatz und 4,7 – 5,2 Mio. Euro EBITDA. Die positive Geschäftsentwicklung wird von allen Geschäftsbereichen gleichermassen getragen.
Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:
ERLÄUTERUNGSTEIL
Die nunmehr vorliegenden endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr 2026 bestätigen mit einem Umsatz von 31 Mio. Euro und einem EBITDA von 3,2 Mio. Euro die vermeldeten vorläufigen Zahlen (vgl. Ad hoc vom 25.8.2026) vollumfänglich. Der Halbjahresbericht wird heute im Laufe des Tages veröffentlicht und steht auf der Website unter www.net-digital.com zum Download bereit.
Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die net digital AG:
edicto GmbH
Ralf Droz / Axel Mühlhaus
+49 (0) 69 90 55 05-54
25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|net digital AG
|Niederkasseler Lohweg 175
|40547 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 211 545 621 0
|E-Mail:
|ir@net-digital.com
|Internet:
|www.net-digital.com
|ISIN:
|DE000A2BPK34
|WKN:
|A2BPK3
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt
|LEI Code:
|391200CTSVFF9EHN8Y59
|EQS News ID:
|2405644
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2405644 25.09.2026 CET/CEST
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