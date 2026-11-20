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20.11.2026 10:59:03
EQS-Adhoc: Negative Umsatzentwicklung zum Halbjahr des Geschäftsjahres liegt bei ca. -28,6 % // Positiver Umsatz- und Ergebnis-Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 / 2027 bleibt unverändert
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EQS-Ad-hoc: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Prognose / Halbjahr
Die CEOTRONICS AG erwartet im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 / 2027 einen Umsatzrückgang von rund 28,6 % (ca. € 9,8 Mio.) gegenüber dem aussergewöhnlich starken Rekordhalbjahr des Vorjahres, in dem der Umsatz um 61,6 % gestiegen war. Somit veränderte sich der Halbjahres-Umsatz von € 34,2 Mio. im Vorjahr auf ca. € 24,4 Mio.
Die wesentlichen Ursachen der negativen Entwicklung des Halbjahres-Umsatzes wurden bereits kommuniziert und sind insbesondere auf die zeitlich verzögerte Beauftragung des dritten Loses des Bundeswehr-Projekts „Sprechsätze mit Gehörschutz“ (SmG) zurückzuführen. Die Auslieferung und Umsatzrealisierung aus diesem SmG-Los (Wert ca. € 47 Mio.) wird erst Anfang 2027 beginnen.
Auch aufgrund des voraussichtlich sehr hohen Auftragsbestands zum Halbjahresende hält die CEOTRONICS AG an den Konzern-Zielen für das gesamte Geschäftsjahr 2026 / 2027 fest: Der Umsatz soll zum 31. Mai 2027 um ca. € 4,7 Mio. (ca. +8,3 %) auf ca. € 61 Mio. und das Ergebnis nach Steuern um ca. € 0,6 Mio. auf ca. € 6,2 Mio. (ca. +10,9 %) ansteigen.
„Zum 1. Dezember 2026 wird die CEOTRONICS AG vorläufige Kennzahlen zur Entwicklung von Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand veröffentlichen. Das Unternehmen liegt weiterhin verlässlich im Plan. Mit der heutigen Mitteilung quantifiziert CEOTRONICS ausschliesslich die dem Grund nach bereits kommunizierte Erwartung zur Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 / 2027“, teile der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
Ende der Insiderinformation
20.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Strasse 6
|63322 Rödermark
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L89P6LHLQVKI48
|EQS News ID:
|2438612
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2438612 20.11.2026 CET/CEST
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