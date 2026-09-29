EQS-Adhoc: Nakiki SE: NAKIKI SE erwirbt 9,749 % an der ecrop GmbH

EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen/Kooperation und Zusammenarbeit / Joint Venture

Nakiki SE: NAKIKI SE erwirbt 9,749 % an der ecrop GmbH



29.09.2026 / 11:15 CET/CEST

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Die ecrop GmbH ist ein Softwareunternehmen im Bereich digitaler Wertpapiere. Die Ausrichtung der NAKIKI SE auf Frankfurt am Main, Amberg, 29. September 2026 – Die NAKIKI SE (ISIN DE000WNDL300) hat heute einen notariellen Vertrag über den Erwerb von 9,749 % der Geschäftsanteile an der ecrop GmbH, Amberg, von deren bisheriger Alleingesellschafterin geschlossen. Die Anteile sind mit Beurkundung auf die NAKIKI SE übergegangen. Über den Kaufpreis und weitere Vertragsbedingungen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.Die ecrop GmbH ist ein Softwareunternehmen im Bereich digitaler Wertpapiere. Die Ausrichtung der NAKIKI SE auf Bitcoin als strategische Kernvermögensanlage bleibt unverändert.



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