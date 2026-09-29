Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’004 0.4%  SPI 19’837 0.4%  Dow 51’482 -0.7%  DAX 25’483 0.4%  Euro 0.9460 0.0%  EStoxx50 6’347 0.7%  Gold 4’146 0.8%  Bitcoin 70’250 1.1%  Dollar 0.8347 0.3%  Öl 104.8 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
US-Dollar steigt zum Franken – Währung auf höchstem Stand seit Mai 2025: Das steckt dahinter
Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Underperform ein
Gerichtsstreit um Impfpatente: Bayer greift BioNTech, Pfizer, Moderna an
Sell-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Novartis-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein
Suche...

NAKIKI Aktie 117180160 / DE000WNDL300

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 11:15:53

EQS-Adhoc: Nakiki SE: NAKIKI SE erwirbt 9,749 % an der ecrop GmbH

NAKIKI
0.17 EUR 5.31%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen/Kooperation und Zusammenarbeit / Joint Venture
Nakiki SE: NAKIKI SE erwirbt 9,749 % an der ecrop GmbH

29.09.2026 / 11:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, Amberg, 29. September 2026 – Die NAKIKI SE (ISIN DE000WNDL300) hat heute einen notariellen Vertrag über den Erwerb von 9,749 % der Geschäftsanteile an der ecrop GmbH, Amberg, von deren bisheriger Alleingesellschafterin geschlossen. Die Anteile sind mit Beurkundung auf die NAKIKI SE übergegangen. Über den Kaufpreis und weitere Vertragsbedingungen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Die ecrop GmbH ist ein Softwareunternehmen im Bereich digitaler Wertpapiere. Die Ausrichtung der NAKIKI SE auf Bitcoin als strategische Kernvermögensanlage bleibt unverändert.


Ende der Insiderinformation

29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 8700 764 30
E-Mail: info@nakiki.se
Internet: https://nakiki.se
ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN: WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200QX3JB9AM3VJG21
EQS News ID: 2406966

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406966  29.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NAKIKI SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten