Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’432 -0.3%  SPI 18’536 -0.3%  Dow 48’909 -1.2%  DAX 24’622 0.5%  Euro 0.9173 0.1%  EStoxx50 5’966 0.7%  Gold 4’891 2.4%  Bitcoin 51’700 5.7%  Dollar 0.7780 0.0%  Öl 67.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Partners Group2460882Alphabet A29798540
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Super Micro-Aktie mit Abwärtsdruck: Analysten schwanken zwischen Hoffnung und Zweifeln
DroneShield-Aktie verliert erneut: Notierung neuer Stammaktien beantragt - Verstärkt sich nun der Abwärtsdruck?
Airbus SE-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Reddit-Aktie deutlich höher: Gewinnsprung und deutliches Umsatzwachstum
Strategy-Aktie mit Gewinnen: Trotz Umsatzplus tief in den roten Zahlen
Suche...
Plus500 Depot

NAKIKI Aktie 117180160 / DE000WNDL300

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.02.2026 12:47:04

EQS-Adhoc: NAKIKI SE beantragt Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

NAKIKI
0.45 EUR 28.57%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Sonstiges
NAKIKI SE beantragt Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

06.02.2026 / 12:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NAKIKI SE beantragt Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Frankfurt am Main, 06. Februar 2026 – Der Vorstand und der Aufsichtsrat der NAKIKI SE („NAKIKI“) haben heute beschlossen, umgehend beim zuständigen Amtsgericht die gerichtliche Bestellung eines neuen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie die Abberufung bzw. den Wechsel des derzeitigen Abschlussprüfers, KHS Audit and Valuation GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln zu beantragen.

Grund für den Antrag ist, dass aus Sicht der NAKIKI das Vertrauensverhältnis zum derzeit bestellten Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 nachhaltig zerrüttet ist. NAKIKI wird über das weitere Verfahren und den Ausgang des gerichtlichen Antrags sowie eine etwaige Neubestellung eines Abschlussprüfers gemäss den gesetzlichen Vorgaben informieren.

NAKIKI SE
Der Vorstand

Kontakt für Rückfragen (IR, Presse):
Telefon: +49 69 8700 764 30
E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
www.nakikifinance.com

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
Aktie: WKN WNDL30; ISIN DE000WNDL300



Ende der Insiderinformation

06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail: info@nakikifinance.com
Internet: https://nakikifinance.com/
ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN: WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2272742

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2272742  06.02.2026 CET/CEST

Nachrichten zu NAKIKI SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?