EQS-Adhoc: NAKIKI SE beantragt Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

06.02.2026 / 12:47 CET/CEST

NAKIKI SE beantragt Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Frankfurt am Main, 06. Februar 2026 – Der Vorstand und der Aufsichtsrat der NAKIKI SE („NAKIKI“) haben heute beschlossen, umgehend beim zuständigen Amtsgericht die gerichtliche Bestellung eines neuen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie die Abberufung bzw. den Wechsel des derzeitigen Abschlussprüfers, KHS Audit and Valuation GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln zu beantragen. Grund für den Antrag ist, dass aus Sicht der NAKIKI das Vertrauensverhältnis zum derzeit bestellten Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 nachhaltig zerrüttet ist. NAKIKI wird über das weitere Verfahren und den Ausgang des gerichtlichen Antrags sowie eine etwaige Neubestellung eines Abschlussprüfers gemäss den gesetzlichen Vorgaben informieren. NAKIKI SE

Der Vorstand Kontakt für Rückfragen (IR, Presse):

Telefon: +49 69 8700 764 30

E-Mail: info@nakikifinance.com



NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main

www.nakikifinance.com



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

Aktie: WKN WNDL30; ISIN DE000WNDL300



