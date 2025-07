EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Aufsichtsrat beschliesst Veränderungen im Vorstand

EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Personalie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Aufsichtsrat beschliesst Veränderungen im Vorstand



23.07.2025 / 12:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Aufsichtsrat der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung einen Führungswechsel bei Munich Re und weitere Änderungen im Vorstand beschlossen. Dr. Joachim Wenning (60), Vorsitzender des Vorstands, hat mitgeteilt, dass er seine Vorstandstätigkeit nach reiflicher Überlegung nicht über den 31. Dezember 2025 hinaus fortzuführen wünscht, sondern aus persönlichen Gründen und mit Abschluss des Strategieprogramms „Ambition 2025“ in den Ruhestand treten möchte. Zum Nachfolger als Vorstandsvorsitzender wurde mit Wirkung ab 1. Januar 2026 Dr. Christoph Jurecka (50) ernannt. Er gehört dem Konzern seit 2011 an, zunächst als Mitglied des Vorstands der ERGO Group AG. 2019 wechselte er in den Vorstand der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft als Chief Financial Officer (CFO). Andrew Buchanan (47) hat der Aufsichtsrat mit Wirkung ab 1. Januar 2026 neu in den Vorstand berufen. Er tritt die Nachfolge von Christoph Jurecka als CFO der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft an. Der gebürtige Südafrikaner kam 2011 zu Munich Re. Seit 2017 ist er CFO der Rückversicherung. Darüber hinaus wurde Robin Johnson (57) mit Wirkung ab 1. August 2025 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Er übernimmt die neu geschaffene Rolle des Chief Technology Officer (CTO) der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Der gebürtige Brite ist seit 2017 für den Konzern tätig, bislang als Chief Information Officer der Rückversicherung. 2023 wurde er zusätzlich als CTO in den Vorstand der ERGO Group AG bestellt und ist zugleich Vorstandsvorsitzender der ERGO Technology & Services Management AG.

Kontakt:

Dr. Stefan Gehring

General Counsel & Group Compliance Officer Kontakt:Dr. Stefan GehringGeneral Counsel & Group Compliance Officer



Ende der Insiderinformation

23.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com