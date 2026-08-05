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Müller - Die lila Logistik Aktie 1209094 / DE0006214687

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05.08.2026 16:07:14

EQS-Adhoc: Müller - Die lila Logistik SE: Müller - Die Lila Logistik SE beschliesst Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale

Müller - Die lila Logistik
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EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Sonstige
Müller - Die lila Logistik SE: Müller - Die Lila Logistik SE beschliesst Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale

05.08.2026 / 16:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach

Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

 

EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE

 

Schlagwort: Beschluss über die Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale

 

 

Müller - Die Lila Logistik SE beschliesst Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale

 

Besigheim, den 5. August 2026 - Müller - Die Lila Logistik SE beschliesst, den Wechsel vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale vorzubereiten. Dafür sollen die notwendigen Anforderungen mit allen Beteiligten, insbesondere begleitender Bank und Börse Frankfurt, abgestimmt werden. Hierzu beabsichtigt Müller - Die Lila Logistik SE, bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum regulierten Markt zu beantragen und parallel bzw. daran anschliessend die Einbeziehung der Aktien in das Segment Scale zu veranlassen, vorbehaltlich der Erfüllung sämtlicher hierfür massgeblichen Voraussetzungen.

 

Mit dem Segmentwechsel verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den mit der Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren und ihre Kapitalmarktpräsenz zugleich weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse aufrechtzuerhalten. Scale ist ein Segment des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse.

 

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über den weiteren Verlauf des Verfahrens entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

 

 

Müller - Die lila Logistik SE
Ferdinand-Porsche-Strasse 6
74354 Besigheim
ISIN DE0006214687

Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Mitteilende Person: Rupert Früh, Geschäftsführender Direktor – CFO  

 

<Ende der Ad-hoc-Mitteilung>

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

 

Müller - Die lila Logistik SE

Oliver Streich

Investor Relations

Ferdinand-Porsche-Str. 6

74354 Besigheim

Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125

investor@lila-logistik.com



 


Ende der Insiderinformation

05.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Müller - Die lila Logistik SE
Ferdinand-Porsche-Strasse 6
74354 Besigheim-Ottmarsheim
Deutschland
Telefon: +49 (0)7143 810-0
Fax: +49 (0)7143 810-199
E-Mail: investor@lila-logistik.com
Internet: www.lila-logistik.com
ISIN: DE0006214687
WKN: 621468
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299007JEHAF0Z21UD86
EQS News ID: 2378058

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2378058  05.08.2026 CET/CEST

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