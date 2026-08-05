EQS-Adhoc: Müller - Die lila Logistik SE: Müller - Die Lila Logistik SE beschliesst Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale

EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Sonstige

Müller - Die lila Logistik SE: Müller - Die Lila Logistik SE beschliesst Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale



05.08.2026 / 16:07 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach

Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE

Schlagwort: Beschluss über die Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale

Müller - Die Lila Logistik SE beschliesst Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale

Besigheim, den 5. August 2026 - Müller - Die Lila Logistik SE beschliesst, den Wechsel vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale vorzubereiten. Dafür sollen die notwendigen Anforderungen mit allen Beteiligten, insbesondere begleitender Bank und Börse Frankfurt, abgestimmt werden. Hierzu beabsichtigt Müller - Die Lila Logistik SE, bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum regulierten Markt zu beantragen und parallel bzw. daran anschliessend die Einbeziehung der Aktien in das Segment Scale zu veranlassen, vorbehaltlich der Erfüllung sämtlicher hierfür massgeblichen Voraussetzungen.

Mit dem Segmentwechsel verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den mit der Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren und ihre Kapitalmarktpräsenz zugleich weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse aufrechtzuerhalten. Scale ist ein Segment des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über den weiteren Verlauf des Verfahrens entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

Müller - Die lila Logistik SE

Ferdinand-Porsche-Strasse 6

74354 Besigheim

ISIN DE0006214687

Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Mitteilende Person: Rupert Früh, Geschäftsführender Direktor – CFO

<Ende der Ad-hoc-Mitteilung>

Weitere Informationen:

Müller - Die lila Logistik SE

Oliver Streich

Investor Relations

Ferdinand-Porsche-Str. 6

74354 Besigheim

Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125

investor@lila-logistik.com