Müller - Die lila Logistik Aktie 1209094 / DE0006214687
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05.08.2026 16:07:14
EQS-Adhoc: Müller - Die lila Logistik SE: Müller - Die Lila Logistik SE beschliesst Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale
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EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Sonstige
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach
Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung
EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE
Schlagwort: Beschluss über die Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale
Müller - Die Lila Logistik SE beschliesst Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale
Besigheim, den 5. August 2026 - Müller - Die Lila Logistik SE beschliesst, den Wechsel vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale vorzubereiten. Dafür sollen die notwendigen Anforderungen mit allen Beteiligten, insbesondere begleitender Bank und Börse Frankfurt, abgestimmt werden. Hierzu beabsichtigt Müller - Die Lila Logistik SE, bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum regulierten Markt zu beantragen und parallel bzw. daran anschliessend die Einbeziehung der Aktien in das Segment Scale zu veranlassen, vorbehaltlich der Erfüllung sämtlicher hierfür massgeblichen Voraussetzungen.
Mit dem Segmentwechsel verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den mit der Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren und ihre Kapitalmarktpräsenz zugleich weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse aufrechtzuerhalten. Scale ist ein Segment des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse.
Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über den weiteren Verlauf des Verfahrens entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.
Müller - Die lila Logistik SE
Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
Mitteilende Person: Rupert Früh, Geschäftsführender Direktor – CFO
<Ende der Ad-hoc-Mitteilung>
Weitere Informationen:
Müller - Die lila Logistik SE
Oliver Streich
Investor Relations
Ferdinand-Porsche-Str. 6
74354 Besigheim
Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125
investor@lila-logistik.com
Ende der Insiderinformation
05.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Müller - Die lila Logistik SE
|Ferdinand-Porsche-Strasse 6
|74354 Besigheim-Ottmarsheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7143 810-0
|Fax:
|+49 (0)7143 810-199
|E-Mail:
|investor@lila-logistik.com
|Internet:
|www.lila-logistik.com
|ISIN:
|DE0006214687
|WKN:
|621468
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299007JEHAF0Z21UD86
|EQS News ID:
|2378058
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2378058 05.08.2026 CET/CEST
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