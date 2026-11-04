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04.11.2026 10:58:33
EQS-Adhoc: MPC Oceanic Group erwirbt 41%-Beteiligung an Marlow Navigation
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EQS-Ad-hoc: MPC Oceanic Group AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR
MPC Oceanic Group erwirbt 41%-Beteiligung an Marlow Navigation
Hamburg, 4. November 2026 – Die MPC Oceanic Group AG („MPC Oceanic Group“, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4), hat heute einen Vertrag über den Erwerb von 41 % der Anteile an der Marlow Navigation Company Ltd. („Marlow“) unterzeichnet. Die bisherigen Gesellschafter von Marlow bleiben Mehrheitsgesellschafter und werden im Zuge der Transaktion zugleich substanzieller Aktionär der MPC Oceanic Group.
Marlow ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Ship Management mit Schwerpunkt auf dem Crew Management und der Ausbildung von Seeleuten. Mit mehr als 1.300 Mitarbeitenden an Land in 13 Ländern und zu jeder Zeit über 16.000 Seeleuten im Einsatz an Bord erbringt die Marlow-Gruppe Crew Management-Dienstleistungen für mehr als 1.150 Schiffe von Reedereien und Schiffsbetreibern weltweit. Im Jahr 2025 erzielte Marlow einen Umsatz in Höhe von rund USD 560 Mio.
Der Kaufpreis für die 41%-Beteiligung beträgt rund USD 126 Mio. und setzt sich aus einer Barkomponente in Höhe von rund USD 97 Mio. sowie der Ausgabe neuer Aktien der MPC Oceanic Group aus einer Sachkapitalerhöhung im Gegenwert von rund USD 29 Mio. an die Gesellschafter von Marlow zusammen.
Im Zuge der Sachkapitalerhöhung sollen neue Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 7,00 je Aktie aus dem genehmigten Kapital ausgegeben werden. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung werden die Gesellschafter von Marlow voraussichtlich mit rund 9 % an der MPC Oceanic Group beteiligt sein. Es ist beabsichtigt, in der nächsten Hauptversammlung vorzuschlagen, ein Mitglied aus dem bisherigen Gesellschafterkreis von Marlow in den Aufsichtsrat der MPC Oceanic Group zu bestellen.
Die Barkomponente setzt sich zu einem Drittel aus vorhandenen liquiden Mitteln sowie zu zwei Dritteln aus einer Fremdfinanzierung zusammen.
Der Vollzug des Erwerbs steht unter dem Vorbehalt der Erteilung der erforderlichen behördlichen und kartellrechtlichen Freigaben sowie weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen und wird Anfang 2027 erwartet.
Die zwischen den Gesellschaftern abgeschlossenen Vereinbarungen enthalten für die MPC Oceanic Group als Minderheitsgesellschafterin bestimmte Regelungen mit Blick auf Governance, Informations- und Veräusserungsrechte, Finanzierung sowie wechselseitige Erwerbsrechte und Übertragungsbeschränkungen.
Kontakt und mitteilende Person nach Art. 17 MAR
MPC Oceanic Group AG
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die MPC Oceanic Group AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
Ende der Insiderinformation
04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MPC Oceanic Group AG
|Palmaille 71
|22767 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 380 22-0
|Fax:
|+49 (0)40 380 22-4878
|E-Mail:
|ir@mpc-oceanic.com
|Internet:
|www.mpc-oceanic.com
|ISIN:
|DE000A1TNWJ4
|WKN:
|A1TNWJ
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200D201CARYBPU604
|EQS News ID:
|2427088
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2427088 04.11.2026 CET/CEST
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