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10.09.2026 22:39:53

EQS-Adhoc: Mitteilung der Rumble Deutschland AG über einen bevorstehenden aktienrechtlichen Squeeze-out

Northern Data
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EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Mitteilung der Rumble Deutschland AG über einen bevorstehenden aktienrechtlichen Squeeze-out

10.09.2026 / 22:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Mitteilung der Rumble Deutschland AG über einen bevorstehenden aktienrechtlichen Squeeze-out

Frankfurt am Main, 10. September 2026 – Dem Vorstand der Northern Data AG (ISIN DE000A0SMU87, WKN A0SMU8), „Northern Data“ oder die „Gruppe“) ist heute von der Rumble Deutschland AG deren Absicht mitgeteilt worden, die Übertragung der von den übrigen Aktionären der Gesellschaft (Minderheitsaktionäre) gehaltenen Northern Data Aktien auf die Rumble Deutschland AG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung durchzuführen. Dies soll gemäss §§ 327a ff. Aktiengesetz in einer noch einzuberufenden Hauptversammlung beschlossen werden (aktienrechtlicher Squeeze-Out).

Weiter hat die Rumble Deutschland AG Northern Data informiert, dass sie die Höhe der angemessenen Barabfindung je auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft auf Grundlage einer noch abzuschliessenden Unternehmensbewertung festlegen und Northern Data separat in einem Squeeze-Out Verlangen mitteilen wird.

Diese Mitteilung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Rumble Deutschland AG nach ihren Angaben aufgrund vertraglicher Vereinbarungen am oder um den 30. September 2026 ca. 98,03% der Aktien der Northern Data halten und damit deren Hauptaktionärin im Sinne von § 327a Abs. 1 Aktiengesetz sein wird.

Das Wirksamwerden des aktienrechtlichen Squeeze-out hängt noch von einem zustimmenden Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft sowie der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister der Northern Data ab. Mit der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister werden alle Aktien der Minderheitsaktionäre gegen Zahlung der festgelegten Barabfindung auf den Hauptaktionär übergehen.

 

Investor Relations:

Jose Cano
Vice President, Investor Relations
E-Mail: ir@northerndata.de

 



Ende der Insiderinformation

10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northerndata.de
Internet: www.northerndata.de
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200LB6JA3HAQWTS32
EQS News ID: 2397664

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2397664  10.09.2026 CET/CEST

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