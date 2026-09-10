Northern Data Aktie 27392576 / DE000A0SMU87
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10.09.2026 22:39:53
EQS-Adhoc: Mitteilung der Rumble Deutschland AG über einen bevorstehenden aktienrechtlichen Squeeze-out
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EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Mitteilung der Rumble Deutschland AG über einen bevorstehenden aktienrechtlichen Squeeze-out
Frankfurt am Main, 10. September 2026 – Dem Vorstand der Northern Data AG (ISIN DE000A0SMU87, WKN A0SMU8), „Northern Data“ oder die „Gruppe“) ist heute von der Rumble Deutschland AG deren Absicht mitgeteilt worden, die Übertragung der von den übrigen Aktionären der Gesellschaft (Minderheitsaktionäre) gehaltenen Northern Data Aktien auf die Rumble Deutschland AG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung durchzuführen. Dies soll gemäss §§ 327a ff. Aktiengesetz in einer noch einzuberufenden Hauptversammlung beschlossen werden (aktienrechtlicher Squeeze-Out).
Weiter hat die Rumble Deutschland AG Northern Data informiert, dass sie die Höhe der angemessenen Barabfindung je auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft auf Grundlage einer noch abzuschliessenden Unternehmensbewertung festlegen und Northern Data separat in einem Squeeze-Out Verlangen mitteilen wird.
Diese Mitteilung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Rumble Deutschland AG nach ihren Angaben aufgrund vertraglicher Vereinbarungen am oder um den 30. September 2026 ca. 98,03% der Aktien der Northern Data halten und damit deren Hauptaktionärin im Sinne von § 327a Abs. 1 Aktiengesetz sein wird.
Das Wirksamwerden des aktienrechtlichen Squeeze-out hängt noch von einem zustimmenden Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft sowie der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister der Northern Data ab. Mit der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister werden alle Aktien der Minderheitsaktionäre gegen Zahlung der festgelegten Barabfindung auf den Hauptaktionär übergehen.
Investor Relations:
Jose Cano
Ende der Insiderinformation
10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Northern Data AG
|An der Welle 3
|60322 Frankfurt am Main
|Deutschland
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|+49 69 34 87 52 25
|E-Mail:
|info@northerndata.de
|Internet:
|www.northerndata.de
|ISIN:
|DE000A0SMU87
|WKN:
|A0SMU8
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200LB6JA3HAQWTS32
|EQS News ID:
|2397664
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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