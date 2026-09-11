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MHP Hotel Aktie 113213275 / DE000A3E5C24

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11.09.2026 07:50:33

EQS-Adhoc: MHP Hotel AG: Zahlen des ersten Halbjahres und Anpassung der Jahresprognose 2026

MHP Hotel
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EQS-Ad-hoc: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
MHP Hotel AG: Zahlen des ersten Halbjahres und Anpassung der Jahresprognose 2026

11.09.2026 / 07:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 11. September 2026 Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) erwartet auf der Grundlage vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 eine Erhöhung des Konzernumsatzes um 25,1 % auf 99,3 Mio. Euro (1. Halbjahr 2025: 79,3 Mio. Euro). Wesentliche Treiber dieses Umsatzwachstums waren die erstmalige Einbeziehung des Conrad Hamburg über den gesamten Berichtszeitraum sowie die Konsolidierung des im Februar 2026 übernommenen Hyatt Regency Vienna. Das Konzern-EBITDA des ersten Halbjahres 2026 liegt hingegen mit 0,2 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 2,3 Mo. Euro im ersten Halbjahr 2025. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das erste Halbjahr 2025 durch einen einmaligen ergebniswirksamen Eigentümerzuschuss in Höhe von rund 4,0 Mio. Euro positiv beeinflusst war. Bereinigt um diesen Sondereffekt verbesserte sich das operative Konzern-EBITDA im ersten Halbjahr 2026 um rund 1,9 Mio. Euro gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert (-1,7 Mio. Euro).

Der Vorstand der MHP Hotel AG hat als Ergebnis seiner heutigen Überprüfung beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Vor dem Hintergrund einer temporär rückläufigen Nachfrage aus den arabischen Golfstaaten, der branchenweit gestiegenen Energiekosten sowie des langsameren Hochlaufs des im September 2025 eröffneten Hotels Conrad Hamburg passt MHP die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Der Vorstand erwartet nun einen Konzernumsatz von rund 220 Mio. bis 225 Mio. Euro (bisherige Prognose: rund 225 Mio. Euro) sowie ein EBITDA von rund 8 Mio. Euro (bisherige Prognose: über 10 Mio. Euro).

Die Veröffentlichung der vollständigen Halbjahreszahlen 2026 erfolgt planmässig am 14. September 2026.


Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwickelt innovative Betreiberkonzepte für Hotels im Premium-Segment, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer internationaler Hotelgruppen wie Marriott International, Hilton und Hyatt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden.

Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, das Hyatt Regency Vienna sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem geplanten MOOONS Frankfurt (Eröffnung voraussichtlich 2029) wird die Marke erstmals nach Deutschland expandiert. Darüber hinaus erweitert MHP seine Präsenz in Wien mit dem künftigen Sheraton Vienna (ab Anfang 2027). Weitere Hotels der Autograph Collection sind für 2028 als Hotel am Schlossgarten in Stuttgart und für 2029 in Düsseldorf geplant.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note verleihen und auch am lokalen Markt erfolgreich positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für hohe Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie nachhaltige Profitabilität. www.mhphotels.com

Kontakt Investor Relations:
Maximilian Michaelsen
Senior Director Corporate Finance
E: mm@mhphotels.com



Ende der Insiderinformation

11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MHP Hotel AG
Maximiliansplatz 12b
80333 München
Deutschland
E-Mail: info@mhphotels.com
Internet: www.mhphotels.com
ISIN: DE000A3E5C24
WKN: A3E5C2
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart
LEI Code: 529900KYBHHI9AVDB924
EQS News ID: 2397710

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2397710  11.09.2026 CET/CEST

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