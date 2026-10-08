MHP Hotel Aktie 113213275 / DE000A3E5C24
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08.10.2026 12:32:43
EQS-Adhoc: MHP Hotel AG beschliesst öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 1,35 Euro je Aktie – Gründungsaktionäre dienen nicht an
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EQS-Ad-hoc: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe
München, 08. Oktober 2026 – Der Vorstand der MHP Hotel AG („MHP“, ISIN: DE000A3E5C24) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. Juni 2026 zum Erwerb eigener Aktien gemäss § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und den Aktionären der Gesellschaft den Rückkauf von bis zu 4.403.530 MHP-Aktien (entsprechend ca. 9,5 % des Grundkapitals der Gesellschaft) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Rückkaufangebots anzubieten.
Ende der Insiderinformation
08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MHP Hotel AG
|Maximiliansplatz 12b
|80333 München
|Deutschland
|E-Mail:
|info@mhphotels.com
|Internet:
|www.mhphotels.com
|ISIN:
|DE000A3E5C24
|WKN:
|A3E5C2
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart
|LEI Code:
|529900KYBHHI9AVDB924
|EQS News ID:
|2412596
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2412596 08.10.2026 CET/CEST
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