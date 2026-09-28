MeVis Medical Solutions Aktie 3537049 / DE000A0LBFE4
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28.09.2026 17:53:03
EQS-Adhoc: MeVis Medical Solutions AG: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2025/2026
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EQS-Ad-hoc: MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Bremen, 28. September 2026 – Die MeVis Medical Solutions AG [ISIN: DE000A0LBFE4], ein führendes Softwareunternehmen der bildbasierten Medizin, passt basierend auf den vorläufigen Ergebnissen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an.
Nach derzeitiger Einschätzung der Geschäftsführung wird die Gesellschaft die Kennzahlen nicht erreichen. Gründe dafür sind weiterhin geringere Umsatzerlöse durch die gedämpfte Nachfrage im Bereich der Mammographie für den Kunden Hologic und durch eine anhaltend langsame Umsetzung des Lungenkrebs-Screenings in Deutschland.
Nach vorläufigen Zahlen geht die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2025/2026 nunmehr von einem sinkenden Umsatz, im Vergleich zum Vorjahr, im Bereich von € 15,0 Mio. bis € 15,5 Mio. aus (bisherige Prognose: € 16,5 Mio. bis € 17,0 Mio.). Somit erwartet man für das Geschäftsjahr 2025/2026 ein negatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen € -1,0 Mio. bis € -1,5 Mio. (bisherige Prognose: € 0,5 Mio. bis € 1,0 Mio.), in Annahme eines stabilen Wechselkurses von 1,16 USD/EUR.
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Kontakt:
Kirchhoff, Marcus / CEO
Ende der Insiderinformation
28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MeVis Medical Solutions AG
|Caroline-Herschel-Str. 1
|28359 Bremen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 421 224 95 0
|Fax:
|+49 421 224 95 999
|E-Mail:
|ir@mevis.de
|Internet:
|http://www.mevis.de
|ISIN:
|DE000A0LBFE4
|WKN:
|A0LBFE
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900Z8B6L1WCLNHW14
|EQS News ID:
|2406544
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2406544 28.09.2026 CET/CEST
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