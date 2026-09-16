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16.09.2026 07:04:13

EQS-Adhoc: MedNation AG erweitert Vorstand zum 1. Oktober 2026

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EQS-Ad-hoc: MedNation AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
MedNation AG erweitert Vorstand zum 1. Oktober 2026

16.09.2026 / 07:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bonn, den 15.09.2026 – Der Aufsichtsrat der MedNation AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, den Vorstand der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 auf zwei Mitglieder zu erweitern.

Herr Andreas Bergius (36) wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 bis zum 31. Dezember 2028 zum weiteren Mitglied des Vorstands der MedNation AG bestellt.

Aufgrund seiner beruflichen Erfahrungen und Kompetenzen wird erwartet, dass Herr Bergius innerhalb des Vorstands insbesondere Verantwortung im Finanzbereich (CFO) übernehmen wird. Die konkrete Geschäftsverteilung innerhalb des Vorstands erfolgt nach Massgabe der hierfür geltenden gesellschaftsinternen Regelungen.

Herr Bergius verfügt über langjährige Erfahrungen insbesondere in den Bereichen M&A, Kapitalmarkttransaktionen und Beteiligungssteuerung.

Mit der Erweiterung des Vorstands stärkt die MedNation AG ihre Führungsstruktur und schafft zusätzliche Managementkapazitäten für die weitere Entwicklung der Gesellschaft.

Der Vorstand der MedNation AG besteht damit ab dem 1. Oktober 2026 aus Herrn Dirk Isenberg, Vorstandsvorsitzender, und Herrn Andreas Bergius.

 

 

 


Kontakt:
MedNation AG, Vorstand, Dirk Isenberg, Graurheindorfer Str. 137, 53117 Bonn, Tel. 0228 967782-0, E-Mail: ir@mednation.de


Ende der Insiderinformation

16.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MedNation AG
Graurheindorfer Str. 137
53117 Bonn
Deutschland
Telefon: 0228 967782-0
Fax: 0228 967782-49
E-Mail: ir@mednation.de
Internet: www.mednation.de
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EQS News ID: 2399936

 
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2399936  16.09.2026 CET/CEST

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