EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Prognose

Mayr-Melnhof Karton AG: Wertminderungsbedarf und stark gestiegene Energiekosten bei Board & Paper belasten Jahresergebnis 2026; Ausblick 2026



19.11.2026 / 19:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Evaluierung der Bewertung von Vermögenswerten der MM Gruppe gemäss IFRS hat für das Geschäftsjahr 2026 einen voraussichtlichen, nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf in Höhe von 250 bis 300 Mio. EURergeben.

Die Wertminderung betrifft sowohl Sachanlagen als auch Geschäfts(Firmen)werte der Division Board & Paper und ist primär auf schwächere Cash Flow-Prognosen zurückzuführen.

Die Wertminderung hat keinen Einfluss auf das bereinigte EBITDA 2026 der MM Gruppe. Dieses wird insbesondere durch den starken Anstieg der Energiekosten in der Division Board & Paper belastet und in einer Bandbreite von 300 bis 320 Mio. EUR (2025: 395 Mio. EUR pro-forma exkl. TANN; 418 Mio. EUR inkl. TANN) erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die MM Gruppe ein Jahresergebnis in Höhe von -270 bis -340 Mio. EUR (2025: 77 Mio. EUR), das im Wesentlichen die Auswirkung dieser Wertminderung widerspiegelt.