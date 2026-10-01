Binect Aktie 58681273 / DE000A3H2135
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01.10.2026 12:00:53
EQS-Adhoc: maxx26 AG: Verkauf der Binect GmbH abgeschlossen, erstes Aktienrückkaufprogramm soll zeitnah umgesetzt werden
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EQS-Ad-hoc: maxx26 AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen/Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
maxx26 AG: Verkauf der Binect GmbH abgeschlossen, erstes Aktienrückkaufprogramm soll zeitnah umgesetzt werden
Weiterstadt, 01.10.2026. Die maxx26 AG hat heute den Verkauf der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Binect GmbH an die hpc DUAL Österreich GmbH vollzogen (Closing). Vor dem Hintergrund der veränderten Marktbedingungen ist der Verkauf an einen strategischen Partner mit Fokus auf die digitale Zustellung der richtige Schritt und wurde in der Hauptversammlung vom 30. Juli 2026 entsprechend von über 99% der Aktionäre mitgetragen.
Wie bereits veröffentlicht, fliessen der maxx26 AG aus dem Verkauf der Anteile und der Rückführung von Darlehen Mittel in Höhe von insgesamt bis zu EUR 6.300.000,- zu. Die Gesellschaft hat heute einen Betrag von EUR 5.300.000,- erhalten. Ein vereinbarter Kaufpreiseinbehalt zur Absicherung etwaiger Ansprüche der Käuferin gegen die Gesellschaft insbesondere aus Gewährleistungen der Gesellschaft in Höhe von EUR 1.000.000,- ist am 30. Juni 2028 an die Verkäuferin zu zahlen und wird bis dahin über eine unwiderrufliche, selbstschuldnerische Bankbürgschaft abgesichert. Zusätzlich wurde zwischen der Gesellschaft und der Käuferin ein bis zum 31. Dezember 2027 laufender Beratungsvertrag geschlossen, der mit bis zu netto ca. EUR 210.000,- vergütet wird.
Die maxx26 AG beabsichtigt, im vierten Quartal 2026 das erste Aktienrückkaufprogramm durchzuführen. Gemäss HV-Beschluss wird die Gesellschaft dabei bis zu zwei Drittel des ausstehenden Aktienbestands zurückkaufen; bei voller Andienung kann jeder Aktionär für je 3 gehaltene Aktien quotal 2 Aktien an die Gesellschaft übertragen. Der Rückkaufpreis beträgt gemäss HV-Beschluss bis zu EUR 2,10 pro Aktie; der finale Preis wird von Vorstand und Aufsichtsrat in der ersten Oktoberhälfte auf Basis der bestehenden und prognostizierten Finanzlage festgelegt.
Mit Closing der Transaktion erachtet der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Ronald Gerns, seine langjährige aktive Begleitung der Gesellschaft als abgeschlossen und hat sein Mandat mit Wirkung zum Ablauf des 1. Oktober 2026 niedergelegt. Nachfolger von Herrn Gerns im Aufsichtsrat soll Herr Thomas Rickert werden, der bereits von 2020 bis 2025 Mitglied des Kontrollgremiums der damaligen Max 21 AG bzw. Binect AG war. Sobald die beantragte Bestellung von Herrn Rickert durch das Amtsgericht Köln erfolgt ist, wird der Aufsichtsrat einen neuen Vorsitzenden bestimmen.
Der Halbjahresbericht der maxx26 AG wurde gestern fristgemäss veröffentlicht und steht unter www.maxx26.com zum Download zur Verfügung. Im Berichtszeitraum wurde der Konzernumsatz noch von der Binect GmbH als einziger Tochtergesellschaft bestimmt und belief sich auf 10.026 TEUR (H1 2025: 10.984 TEUR). Das EBITDA belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf -101 TEUR (H1 2025: 338 TEUR).
Auf die Jahresprognose der maxx26 AG hat die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Binect GmbH nach dem Vollzug der Transaktion keinen Einfluss mehr, da als Stichtag für die wirtschaftliche Wirksamkeit des Verkaufs der 1. Januar 2026 festgelegt wurde. Für die Einzelgesellschaft maxx26 AG erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2026 einen Umsatz von rund 500 TEUR, der sich aus dem bisherigen internen Umsatz sowie dem künftigen Umsatz für Beratungsleistungen ergibt. Das EBITDA der Gesellschaft wird durch den Buchverlust im Rahmen des Verkaufs der Binect GmbH belastet und für das Gesamtjahr auf ca. -3,3 Mio. EUR prognostiziert.
Wertbestimmender Faktor für die maxx26-Aktie ist aber der Mittelzufluss aus der Transaktion. Sobald dieser in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre ausgeschüttet wurde, soll das Geschäft der Gesellschaft perspektivisch eingestellt werden. Das zweite Aktienrückkaufprogramm ist nach heutigem Stand für die zweite Jahreshälfte 2028 vorgesehen.
Ende der Insiderinformation
01.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|maxx26 AG
|Brunnenweg 17
|64331 Weiterstadt
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)6151 9067-0
|Fax:
|+49 (0)6151 9067-295
|E-Mail:
|investoren@maxx26.com
|Internet:
|www.maxx26.com
|ISIN:
|DE000A3H2135
|WKN:
|A3H213
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200TRTWKYMYOFJB55
|EQS News ID:
|2408220
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2408220 01.10.2026 CET/CEST
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