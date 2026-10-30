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30.10.2026 18:05:14
EQS-Adhoc: MAX Automation SE: MAX Automation SE präzisiert und passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an
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EQS-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014
Hamburg, 30. Oktober 2026 – Die MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588) hat heute die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 präzisiert und nach unten angepasst. Die MAX Automation SE erwartet nun einen Umsatz zwischen EUR 300 Mio. und EUR 330 Mio. (bisher: zwischen EUR 320 Mio. und EUR 370 Mio.) sowie ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen EUR 10 Mio. und EUR 14 Mio. (bisher: zwischen EUR 12 Mio. und EUR 18 Mio.).
Massgeblich für die Anpassung sind vor allem die operative Entwicklung der Vecoplan Gruppe, die aufgrund eines niedrigeren Auftragseingangs hinter den Erwartungen zurückbleibt, sowie erhöhte Restrukturierungskosten in diesem Segment und anfallende Restrukturierungskosten bei NSM + Jücker.
Eine Pressemitteilung mit Finanzinformationen zum dritten Quartal 2026 der MAX Automation SE wird am 10. November 2026 veröffentlicht.
Marcel Neustock
Susan Hoffmeister
Ende der Insiderinformation
30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MAX Automation SE
|Steinhöft 11
|20459 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+4940808058270
|Fax:
|+4940808058299
|E-Mail:
|investor.relations@maxautomation.com
|Internet:
|www.maxautomation.com
|ISIN:
|DE000A2DA588
|WKN:
|A2DA58
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200LVVLZVDYZGZB05
|EQS News ID:
|2425926
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2425926 30.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu MAX Automation SE
Analysen zu MAX Automation SE
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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