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11.11.2026 11:00:23

EQS-Adhoc: Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG: HERMLE hebt Ergebnisprognose für 2026 an

Hermle
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EQS-Ad-hoc: Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG: HERMLE hebt Ergebnisprognose für 2026 an

11.11.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HERMLE hebt Ergebnisprognose für 2026 an

Gosheim, 11. November 2026 – Die Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG hebt ihre Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 an. Der schwäbische Werkzeugmaschinen- und Automationsspezialist rechnet nun mindestens mit einem Betriebsergebnis auf Vorjahresniveau und bestenfalls einem Zuwachs im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Bisher hatte HERMLE im günstigsten Szenario einen Wert auf Vorjahreshöhe prognostiziert. Grundlage für die Anhebung sind aktuell geringer als erwartete Belastungen aus Risiken in der Lieferkette. Der Konzernumsatz dürfte 2026 um rund 10 % zunehmen und damit die bisherige Prognoseobergrenze erreichen. Neben der höheren Auslastung profitiert das HERMLE-Ergebnis auch stärker als angenommen von ertragreichen Einzelprojekten und Verschiebungen im Produktmix. Wegen des extrem volatilen weltwirtschaftlichen Umfelds bleiben die Risiken im Beschaffungsbereich grundsätzlich bestehen.

Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG

Benedikt Hermle
Vorstandsvorsitzender



Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

Die Daten zum Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2026 veröffentlicht HERMLE am 18. November 2026 in der Zwischenmitteilung innerhalb des zweiten Halbjahres.

Die Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren sowie von kompletten Automationslösungen aus einer Hand. 2025 erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 491,9 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von 69,2 Mio. Euro. HERMLE-Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Maschinenbau, der Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Elektronik- und Chipindustrie, optischen Industrie, Energietechnik, dem Werkzeug- und Formenbau und der Automobilindustrie sowie deren Zulieferindustrien zum Einsatz. HERMLE-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt.

Medienkontakt: Redaktionsbüro tik GmbH, Gabriele Rechinger, T 0911 988 170 72, E-Mail: info@tik-online.de 
Bildmaterial: Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG, Abteilung Marketing,  E-Mail: marketing@hermle.de
 

11.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktiengesellschaft
Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim
Deutschland
Telefon: 07426-950
Fax: 07426-951012
E-Mail: info@hermle.de
Internet: www.hermle.de
ISIN: DE0006052830
WKN: 605283
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Tradegate BSX
LEI Code: 529900QGZPED9V80VN44
EQS News ID: 2432688

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2432688  11.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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