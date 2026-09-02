468 SPAC II Aktie 116038264 / LU2380748603
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02.09.2026 16:40:33
EQS-Adhoc: Marley Spoon Group SE: Marley Spoon Group SE vereinbart weitere Restrukturierungs- und Refinanzierungsmassnahmen für Marley Spoon SE
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EQS-Ad-hoc: Marley Spoon Group SE / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
Marley Spoon Group SE vereinbart weitere Restrukturierungs- und Refinanzierungsmassnahmen für Marley Spoon SE
Die Anpassungen beinhalten auch die Vorbereitung einer neuen auf einen überarbeiteten Business Plan angepassten Finanzierung, durch welche die bestehende Finanzierung vollständig abgelöst werden soll.
Zur Überbrückung des Liquiditätsbedarfs bis zur Umsetzung der angepassten Finanzierung, welche für Ende November 2026 geplant ist, stellen die Kreditgeber eine auf die neue Finanzierung anzurechnende Restrukturierungs-Bridge-Finanzierung von bis zu EUR 8,1 Mio. bereit. Die Verfügbarkeit der Bridge-Finanzierung ist an die Einhaltung von Restrukturierungs- und Refinanzierungsmeilensteine geknüpft.
Die Anpassung des Business Plans soll Kosteneinsparungen, ein effizienteres Marketing sowie neue länderspezifische lokale Initiativen umfassen.
Kontakt:
Peter Lorenz, General Counsel
peter.lorenz@marleyspoon.com
Ende der Insiderinformation
02.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Marley Spoon Group SE
|9 Rue de Bitbourg
|1273 Luxembourg
|Luxemburg
|E-Mail:
|ir@marleyspoon.com
|Internet:
|www.marleyspoongroup.com
|ISIN:
|LU2380748603, LU2380748785
|WKN:
|A3C81B
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|222100A4X237BRODWF67
|EQS News ID:
|2392784
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2392784 02.09.2026 CET/CEST
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