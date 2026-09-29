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468 SPAC II Aktie 116038264 / LU2380748603

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29.09.2026 06:12:03

EQS-Adhoc: Marley Spoon Group SE: Marley Spoon Group SE announces global workforce reductions

468 SPAC II
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EQS-Ad-hoc: Marley Spoon Group SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Marley Spoon Group SE: Marley Spoon Group SE announces global workforce reductions

29.09.2026 / 06:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Luxembourg, 29 September 2026. Marley Spoon Group SE announces global workforce reductions 

 

Marley Spoon Group SE (“Marley Spoon” or the “Company”), a leading global subscription-based meal kit provider, today decided that it will be implementing workforce reductions across all regions and subsidiaries, including Marley Spoon SE, as part of an ongoing strategic initiative aimed at enhancing profitability. This decision is part of the company’s continued efforts to streamline operations and ensure financial sustainability. This step is a simplification of organizational structures and does not represent a strategic withdrawal from these countries or markets.

The restructuring will affect approximately 21% of the total workforce, with the affected countries being Germany, Portugal, the United States, and Australia.  

Contact: 

Peter Lorenz, General Counsel

peter.lorenz@marleyspoon.com

 

Important Notice
This publication may not be published, distributed, or transmitted in the United States, Canada, or Japan. This publication does not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities (the “Securities”) of the Company in the United States, Canada, Japan or any other jurisdiction in which such offer or solicitation is unlawful. The Securities of the Company may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). The Securities of the Company have not been, and will not be, registered under the Securities Act. The Securities referred to herein may not be offered or sold in Canada or Japan or to, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Canada or Japan subject to certain exceptions. This release may contain forward-looking statements, estimates, opinions and projections with respect to anticipated future performance of the Company (“Forward-Looking Statements”). These Forward-Looking Statements can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes,” “estimates,” “anticipates,” “expects,” “intends,” “may,” “will” or “should” or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These Forward-Looking Statements include all matters that are not historical facts. Forward-Looking Statements are based on the current views, expectations and assumptions of the management of the Company and involve significant known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. Forward-Looking Statements should not be read as guarantees of future performance or results and will not necessarily be accurate indications of whether or not such results will be achieved. Any Forward-Looking Statements included herein only speak as at the date of this release. We undertake no obligation, and do not expect to publicly update, or publicly revise, any of the information, Forward-Looking Statements or the conclusions contained herein or to reflect new events or circumstances or to correct any inaccuracies which may become apparent subsequent to the date hereof, whether as a result of new information, future events or otherwise. We accept no liability whatsoever in respect of the achievement of such Forward-Looking Statements and assumptions.


 


Ende der Insiderinformation

29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Marley Spoon Group SE
9 Rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Luxemburg
E-Mail: ir@marleyspoon.com
Internet: www.marleyspoongroup.com
ISIN: LU2380748603, LU2380748785
WKN: A3C81B
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 222100A4X237BRODWF67
EQS News ID: 2406640

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406640  29.09.2026 CET/CEST

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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