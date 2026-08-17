Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie 890526 / DE0005199905
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.08.2026 14:38:04
EQS-Adhoc: Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft: Wirksamwerden des Delisting der Ludwig Beck-Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse München
|
EQS-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
Ad hoc-Meldung gemäss Art. 17 MAR
LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG
- Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -
Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005199905) – Wirksamwerden des Delisting der Ludwig Beck-Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse München
München, 17.08.2026 – Die Frankfurter Wertpapierbörse und die Börse München haben der Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") mitgeteilt, dass den Anträgen der Gesellschaft auf Widerruf der Zulassung der Ludwig Beck-Aktien zum Handel im regulierten Markt einschliesslich der Zulassung zum Handel im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse stattgegeben wurde.
Das Delisting von der Frankfurter Wertpapierbörse wird mit Ablauf des Handelstags am 21. August 2026 und das Delisting von der Börse München mit Ablauf des Handelstags am 19. August 2026 und damit jeweils nach dem Ende der Annahmefrist für das Pflichtangebot und Delisting-Erwerbsangebot der Bayerische Gewerbebau AG wirksam werden.
Nach Wirksamwerden des Delisting können die Ludwig Beck-Aktien nicht mehr im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse München gehandelt werden und die Zulassungsfolgepflichten entfallen.
Kontakt Investor Relations:
Ende der Insiderinformation
17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft
|Marienplatz 11
|80331 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 2 36 91-0
|Fax:
|+49 (0)89 2 36 91-600
|E-Mail:
|info@ludwigbeck.de
|Internet:
|www.ludwigbeck.de
|ISIN:
|DE0005199905
|WKN:
|519990
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299008RI8NGQL3F3J12
|EQS News ID:
|2384104
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2384104 17.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG
Analysen zu Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex kommt nicht vom Fleck. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.