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30.09.2026 10:20:43

EQS-Adhoc: LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

LPKF Laser & Electronics
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EQS-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

30.09.2026 / 10:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Garbsen, 30. September 2026 – Der Vorstand der LPKF Laser & Electronics SE hat heute beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 anzupassen.

Ein grösserer Solar-Auftrag, der für die Erreichung der Prognose wesentlich war, verzögert sich und wird voraussichtlich nicht mehr rechtzeitig eintreffen, um noch im laufenden Geschäftsjahr umsatzwirksam zu werden. Auch Bestellungen im Rahmen des erfolgreichen Einstiegs in den Advanced Packaging-Markt werden später als ursprünglich erwartet eintreffen, so dass diese erst im nächsten Geschäftsjahr zum Umsatz beitragen. Diese Verschiebungen können aus heutiger Sicht nicht durch die Umsatzentwicklung in anderen Geschäftsbereichen kompensiert werden.

Damit ist die bisherige Umsatzprognose für das Gesamtjahr nicht mehr erreichbar. LPKF erwartet nun einen Konzernumsatz von 93 bis 100 Mio. EUR (vorher: 105 bis 120 Mio. EUR) und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen -7,0 % und -2,5 % (vorher: -3,0 % und 4,5 %).

Das laufende Programm zur Effizienzsteigerung liegt im Bereich der Kostenreduktion über den erwarteten Zielwerten, kann aber die schwache Geschäftsentwicklung nicht vollumfänglich kompensieren.

Der strategische Schwerpunkt von LPKF liegt unverändert auf dem Zukunftsfeld Advanced Packaging im Halbleitermarkt, in dem das Unternehmen mit seiner Technologieplattform stark positioniert ist. Advanced Packaging ist damit klarer Wachstumsschwerpunkt von LPKF und zentraler Baustein für die zukünftige Wertsteigerung.

ERLÄUTERUNG DER KENNZAHLEN:

EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern
EBIT-Marge: Ergebnis vor Zinsen und Steuern / Umsatz x 100
Bereinigtes EBIT: Das bereinigte EBIT ergibt sich aus dem EBIT unter Herausrechnung von Restrukturierungs- und Abfindungskosten, Effekten aus Veränderungen des Konsolidierungskreises sowie Anpassungen des Long-Term-Incentive (LTI), die sich aus Schwankungen des Performance Faktors oder des Aktienkurses ergeben. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet LPKF im Zuge des Transformationsprogramms North Star mit aussergewöhnlich hohen Restrukturierungskosten in Höhe von rund 3 – 4 % des Umsatzes.


Kontakt:
Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations


Ende der Insiderinformation

30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE
Osteriede 7
30827 Garbsen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 5131 7095-0
Fax: +49 (0) 5131 7095-95
E-Mail: investorrelations@lpkf.com
Internet: www.lpkf.com
ISIN: DE0006450000
WKN: 645000
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900BCQXUJL7J96G45
EQS News ID: 2407712

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2407712  30.09.2026 CET/CEST

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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