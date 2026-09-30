LPKF Laser & Electronics Aktie 967495 / DE0006450000
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30.09.2026 10:20:43
EQS-Adhoc: LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026
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EQS-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Garbsen, 30. September 2026 – Der Vorstand der LPKF Laser & Electronics SE hat heute beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 anzupassen.
Ein grösserer Solar-Auftrag, der für die Erreichung der Prognose wesentlich war, verzögert sich und wird voraussichtlich nicht mehr rechtzeitig eintreffen, um noch im laufenden Geschäftsjahr umsatzwirksam zu werden. Auch Bestellungen im Rahmen des erfolgreichen Einstiegs in den Advanced Packaging-Markt werden später als ursprünglich erwartet eintreffen, so dass diese erst im nächsten Geschäftsjahr zum Umsatz beitragen. Diese Verschiebungen können aus heutiger Sicht nicht durch die Umsatzentwicklung in anderen Geschäftsbereichen kompensiert werden.
Damit ist die bisherige Umsatzprognose für das Gesamtjahr nicht mehr erreichbar. LPKF erwartet nun einen Konzernumsatz von 93 bis 100 Mio. EUR (vorher: 105 bis 120 Mio. EUR) und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen -7,0 % und -2,5 % (vorher: -3,0 % und 4,5 %).
Das laufende Programm zur Effizienzsteigerung liegt im Bereich der Kostenreduktion über den erwarteten Zielwerten, kann aber die schwache Geschäftsentwicklung nicht vollumfänglich kompensieren.
Der strategische Schwerpunkt von LPKF liegt unverändert auf dem Zukunftsfeld Advanced Packaging im Halbleitermarkt, in dem das Unternehmen mit seiner Technologieplattform stark positioniert ist. Advanced Packaging ist damit klarer Wachstumsschwerpunkt von LPKF und zentraler Baustein für die zukünftige Wertsteigerung.
ERLÄUTERUNG DER KENNZAHLEN:
EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern
Kontakt:
Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations
Ende der Insiderinformation
30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LPKF Laser & Electronics SE
|Osteriede 7
|30827 Garbsen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 5131 7095-0
|Fax:
|+49 (0) 5131 7095-95
|E-Mail:
|investorrelations@lpkf.com
|Internet:
|www.lpkf.com
|ISIN:
|DE0006450000
|WKN:
|645000
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900BCQXUJL7J96G45
|EQS News ID:
|2407712
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
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