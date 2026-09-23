LPKF Laser & Electronics Aktie 967495 / DE0006450000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.09.2026 14:11:23
EQS-Adhoc: LPKF erhält Kaufabsichtserklärung von führendem asiatischen Hersteller im Bereich Advanced Semiconductor Packaging – Bestätigung als Ausrüster für Produktionshochlauf
|
EQS-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
Ad hoc-Mitteilung - Insiderinformationen gemäss Artikel 17 MAR
Garbsen, 23. September 2026 – Die LPKF Laser & Electronics SE hat von einem führenden asiatischen Hersteller für Advanced Semiconductor Packaging eine Absichtserklärung zum Kauf ihrer NEXAR LIDE-Glasbearbeitungssysteme erhalten, womit die Auswahl von LPKF als Teil der Produktionskette bestätigt wird. Der Kunde plant, die Systeme für den anfänglichen Hochlauf seiner Produktionsanlage für Glassubstrate für hochleistungsfähige Advanced Packaging-Lösungen einzusetzen. Die Erklärung bestätigt die Absicht, Anlagen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich zu erwerben, wobei die Bestellung in Kürze erwartet wird. Das Projekt unterstützt die Wachstumsstrategie von LPKF im glasbasierten Advanced Packaging für Anwendungen im High-Performance Computing und in der Künstlichen Intelligenz.
Kontakt:
Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations
Ende der Insiderinformation
23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LPKF Laser & Electronics SE
|Osteriede 7
|30827 Garbsen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 5131 7095-0
|Fax:
|+49 (0) 5131 7095-95
|E-Mail:
|investorrelations@lpkf.com
|Internet:
|www.lpkf.com
|ISIN:
|DE0006450000
|WKN:
|645000
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900BCQXUJL7J96G45
|EQS News ID:
|2404032
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2404032 23.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu LPKF Laser & Electronics AG
Analysen zu LPKF Laser & Electronics AG
|27.07.26
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|17.09.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.07.26
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|17.09.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.07.26
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|17.09.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.