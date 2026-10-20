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20.10.2026 18:02:13

EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots

Lenzing
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EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
Lenzing AG: Lenzing Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots

20.10.2026 / 18:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG GESETZLICH UNZULÄSSIG IST. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Lenzing Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots

  • 34.411.626 neue Aktien (entsprechend einer Ausübungsquote der Bezugsrechte von 99,0% des Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen
  • Die begrenzte Anzahl der nicht bezogenen Neuen Aktien wird von den Konsortialbanken im Markt verkauft werden.

Lenzing, 20. Oktober 2026  – Am 1. Oktober 2026 hat die Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing" oder die "Gesellschaft") die Durchführung einer vollständig garantierten Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre bekanntgegeben, was zur Ausgabe von 34.756.362 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 (die "Neuen Aktien") zu einem Bezugspreis von EUR 8,65 je Neuer Aktie (der „Bezugspreis“) führt, um einen Brutto-Emissionserlös von rund EUR 300 Mio. zu erzielen (das „Bezugsangebot“). Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot endet am 20. Oktober 2026 um 23:59 Uhr MESZ.

Lenzing gibt hiermit bekannt, dass bis zum 20. Oktober 2026, 16:00 Uhr MESZ, 34.411.626 Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen wurden, was einer Ausübungsquote der Bezugsrechte von 99,0% des Bezugsangebots entspricht. Dies beinhaltet 18.159.291 Neue Aktien, die von dem Syndikat bestehend aus der B&C Gruppe und der Suzano S.A. bezogen wurden, entsprechend ca. 52,25% des Bezugsangebots, und 1.344.177 Neue Aktien, die von der Oberbank AG bezogen wurden, entsprechend ca. 3,87% des Bezugsangebots.

Die begrenzte Anzahl der im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen Neuen Aktien wird von den Konsortialbanken im Markt zu einem Angebotspreis verkauft werden, der mindestens dem Bezugspreis entspricht.

Die Abwicklung und Lieferung sowie die Aufnahme des Handels aller Neuen Aktien unter der bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse werden voraussichtlich am 23. Oktober 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu beenden, bleibt vorbehalten.

 

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Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig sein könnte, noch sind sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäss dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vorliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument ausschliesslich an Personen verteilt und richtet sich ausschliesslich an Personen, die im Sinne der „Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024“ („POATRs“) als „qualifizierte Anleger“ gelten und die zudem (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des „Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005“ in ihrer geänderten Fassung (die „Verordnung“) sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen, usw.) oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder ein Anreiz zur Ausübung einer Anlagetätigkeit (im Sinne von § 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmässig übermittelt oder veranlasst werden darf (alle diese Personen werden zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an relevante Personen und darf von Personen, die keine relevanten Personen sind, nicht als Grundlage für Handlungen herangezogen oder als verlässlich angesehen werden. Jede Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht ausschliesslich relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen getätigt. Dieses Dokument stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Vereinigten Königreich im Sinne der POATRs dar. Jedes Angebot von Wertpapieren im Vereinigten Königreich erfolgt ausschliesslich in Übereinstimmung mit den POATRs und den geltenden FCA-Vorschriften.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme von Österreich richtet sich diese Mitteilung ausschliesslich an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der bei einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die „Prospektverordnung“), sind.

Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung dar, sondern eine Werbung im Sinne der Prospektverordnung und stellt als solche weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Lenzing Aktiengesellschaft dar. Anleger sollten keine in diesem Dokument genannten Wertpapiere zeichnen, es sei denn, dies geschieht auf der Grundlage der im Wertpapierprospekt (einschliesslich etwaiger Änderungen, sofern vorhanden) enthaltenen Informationen zu den Wertpapieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Lenzing Aktiengesellschaft dar. Das Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf der Basis des veröffentlichten und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) gebilligten Wertpapierprospektes (einschliesslich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Lenzing Aktiengesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes, einschliesslich etwaiger Nachträge dazu, erhältlich in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft (https://www.lenzing.com/de/investoren/kapitalmassnahmen/kapitalerhoehung-2026/), erfolgen.

Informationen in dieser Bekanntmachung

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Die tatsächliche zukünftige Geschäftslage, Finanzlage, die Ertragslage und die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorhergesagten abweichen. Sowohl das Unternehmen als auch die Konsortialführer und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen daher ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung ab und beabsichtigen nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

 

 

 



Ende der Insiderinformation

20.10.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Telefon: +43 7672-701-0
Fax: +43 7672-96301
E-Mail: office@lenzing.com
Internet: www.lenzing.com
ISIN: AT0000644505
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63
EQS News ID: 2419014

 
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2419014  20.10.2026 CET/CEST

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