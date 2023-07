EQS-Adhoc: Leifheit Aktiengesellschaft: Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden

EQS-Ad-hoc: LEIFHEIT Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Nassau, 29.07.2023 - Der Aufsichtsrat der Leifheit AG und Herr Henner Rinsche haben sich heute darauf verständigt, dass Herr Rinsche mit Wirkung zum 31.07.2023 einvernehmlich als Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG ausscheidet. Der Aufsichtsrat ist zuversichtlich, zeitnah einen dauerhaften Nachfolger von Herrn Rinsche im Amt des Vorstandsvorsitzenden benennen zu können.



Für den kurzen Übergangszeitraum, bis der neue Vorstandsvorsitzende sein Amt antreten kann, wird Herr Stefan De Loecker, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Beiersdorf AG, das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen und während dieser Übergangszeit sein Mandat als Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Leifheit AG ruhen lassen. Am Zuschnitt der Ressorts der Vorstandsmitglieder wird sich durch den Wechsel nichts ändern.

Kontakt: Leifheit AG

Petra Dombrowsky

Executive Assistant/CIRO

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

