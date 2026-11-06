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06.11.2026 15:10:13
EQS-Adhoc: Lampetia AG: Verkauf der Lampetia Investments Engineering Ltd geplant
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EQS-Ad-hoc: Lampetia AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
Lampetia AG: Verkauf der Lampetia Investments Engineering Ltd geplant
Hamburg, 6. November 2026 – Die Lampetia AG („Lampetia“, ISIN DE000A2DA406) beabsichtigt, ihre 100-prozentige Beteiligung an ihrem Tochterunternehmen Lampetia Investments Engineering Ltd, Valletta, Malta („LIEN“) an ihre Mehrheitsaktionärin GSR Investment GmbH, Walldorf („GSR“) zu verkaufen.
Der beabsichtigte Verkauf erfolgt im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung der Beteiligungsstruktur der Gesellschaft.
Bei der LIEN handelt es sich um ein wesentliches Tochterunternehmen der Lampetia, dessen Erträge den weit überwiegenden Teil des Ergebnisses der Lampetia ausmachen. Der Verkauf bedarf der Zustimmung der Aktionäre der Gesellschaft. Die Lampetia wird hierzu noch am heutigen Tag durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger eine ausserordentliche Hauptversammlung einberufen, die am 15. Dezember 2026 stattfinden wird.
Zur Bestimmung eines angemessenen Kaufpreises hat die Lampetia von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine Unternehmensbewertung ihres Tochterunternehmens nach IDW S 1 (Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen) erstellen lassen. Aufgrund der Unternehmensbewertung haben sich die Lampetia und die GSR auf einen Kaufpreis von EUR 11 Mio. für sämtliche Anteile geeinigt. Der zwischen Verkäufer und Käufer vereinbarte Kaufpreis wird bis 31. Dezember 2027 gezahlt und ist bis dahin marktüblich verzinst und vollständig besichert.
Ende der Insiderinformation
06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lampetia AG
|Heidenkampsweg 75
|20097 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 123 92 163
|E-Mail:
|ir@lampetia-ag.de
|ISIN:
|DE000A2DA406
|WKN:
|A2DA40
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
|LEI Code:
|8945004P7OSYLT6FLD13
|EQS News ID:
|2430158
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2430158 06.11.2026 CET/CEST
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