PCP PublicCapitalPartners Aktie 34491715 / DE000A2DA406
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.07.2026 19:30:13
EQS-Adhoc: Lampetia AG hebt Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an
|
EQS-Ad-hoc: Lampetia AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Lampetia AG hebt Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an
Vor diesem Hintergrund erwartet die LIAG, dass der Jahresüberschuss der Tochtergesellschaft im laufenden Geschäftsjahr die ursprüngliche Planung von rund 700 TEUR (nach Steuern) deutlich übertreffen wird. Nach aktuellem Kenntnisstand geht der Vorstand von einem Jahresüberschuss im Bereich von etwa 3,0 Mio. Euro aus.
Da die LIAG keinen Konzernabschluss erstellt, wird das Ergebnis erst nach einer Dividendenausschüttung der Tochtergesellschaft zu einem späteren Zeitraum Wirkung im Jahresabschluss der LIAG zeigen.
Die Anpassung der Ergebnisprognose resultiert ausschliesslich aus dem genannten Sondereffekt aus der Performancefee. Eine solche Performancefee steht der Tochtergesellschaft aufgrund der deutlich positiven Entwicklung des Investmentfonds LI Multi Leaders Fund (ISIN DE000A0MUW08) bei Erreichen einer bestimmten Wertsteigerung zu. Das operative Kerngeschäft entwickelt sich im Rahmen der bisherigen Erwartungen.
Andre Baalhorn, Vorstand
Heidenkampsweg 75
E-Mail: ir@lampetia-ag.de
Ende der Insiderinformation
01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lampetia AG
|Heidenkampsweg 75
|20097 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 123 92 163
|E-Mail:
|ir@lampetia-ag.de
|ISIN:
|DE000A2DA406
|WKN:
|A2DA40
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
|EQS News ID:
|2358300
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2358300 01.07.2026 CET/CEST
Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo
Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.Weiterlesen!
Nachrichten zu PCP PublicCapitalPartners AG
Analysen zu PCP PublicCapitalPartners AG
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB
inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- SMI beendet Handel leichter -- DAX geht etwas fester in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Hongkong im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt schwächelte zur Wochenmitte, während der deutsche Leitindex zulegte. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich am Mittwoch stärker.