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24.11.2026 19:17:23
EQS-Adhoc: KAP AG: VERLANGEN DER TEMPUS CAPITAL GMBH AUF EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
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EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Sonstiges
KAP AG: VERLANGEN DER TEMPUS CAPITAL GMBH AUF EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Fulda, 24. November 2026 – Der Vorstand der KAP AG („KAP“) hat heute von der Aktionärin Tempus Capital GmbH („Tempus Capital“) eine Ankündigung eines Verlangens auf Einberufung einer ausserordentlichen Hauptversammlung gemäss § 122 Abs. 1 Aktiengesetz erhalten.
Der Vorstand wird das Verlangen prüfen und, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, unverzüglich eine ausserordentliche Hauptversammlung einberufen. Der Termin und die Tagesordnung der ausserordentlichen Hauptversammlung sowie die erforderlichen Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten werden gemäss den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben bekannt gemacht.
Der Vorstand
Ende der Insiderinformation
24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KAP AG
|Edelzeller Strasse 44
|36043 Fulda
|Deutschland
|Telefon:
|06611030
|Fax:
|0661103830
|E-Mail:
|office@kap.de
|Internet:
|www.kap.de
|ISIN:
|DE0006208408
|WKN:
|620840
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900PL69Z32D8WH189
|EQS News ID:
|2441544
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2441544 24.11.2026 CET/CEST
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