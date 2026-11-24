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KAP AG: VERLANGEN DER TEMPUS CAPITAL GMBH AUF EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG



24.11.2026 / 19:17 CET/CEST

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KAP AG: VERLANGEN DER TEMPUS CAPITAL GMBH AUF EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Fulda, 24. November 2026 – Der Vorstand der KAP AG („KAP“) hat heute von der Aktionärin Tempus Capital GmbH („Tempus Capital“) eine Ankündigung eines Verlangens auf Einberufung einer ausserordentlichen Hauptversammlung gemäss § 122 Abs. 1 Aktiengesetz erhalten.



Das Verlangen soll auf die Einberufung einer ausserordentlichen Hauptversammlung zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit folgender Tagesordnung abzielen:

Beschlussfassung über die Änderung von § 7 Abs. 1 der Satzung, mit der die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von bis zu sechs auf drei Mitglieder reduziert werden soll, Abwahl des gesamten amtierenden Aufsichtsrats, jeweils mit Wirkung zum Ende der ausserordentlichen Hauptversammlung, zu der einberufen werden soll, und Neuwahlen zum Aufsichtsrat: Tempus Capital schlägt vor, Marco Moser, Geschäftsführer der Tempus Capital GmbH und der Tempus Capital Beteiligungs Verwaltungs GmbH, Dr. Robert Šafran, Rechtsanwalt und Notar, sowie Dr. Laura Harandt-Wüst, Rechtsanwältin und Leiterin des Bereichs Group Compliance der Fresenius SE & Co. KGaA, jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 beschliesst, zu wählen.

Der Vorstand wird das Verlangen prüfen und, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, unverzüglich eine ausserordentliche Hauptversammlung einberufen. Der Termin und die Tagesordnung der ausserordentlichen Hauptversammlung sowie die erforderlichen Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten werden gemäss den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben bekannt gemacht.

Der Vorstand



Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

kai.knitter@kap.de

+49 (0) 661 103 327