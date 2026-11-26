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26.11.2026 11:07:53
EQS-Adhoc: JDC Group AG: JDC Group AG beschliesst Rückkaufprogramm für eigene Aktien
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EQS-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
JDC Group AG beschliesst Rückkaufprogramm für eigene Aktien
Der Vorstand der JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, von der auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 27. Juli 2022 beschlossenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäss § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und ab dem 30. November 2026 bis längstens zum 30. Juni 2027 bis zu 350.000 Aktien der Gesellschaft über die Börse zu erwerben, wobei der Rückkauf auf eine solche Anzahl von Aktien bzw. auf einen Gesamtkaufpreis von EUR 5 Mio. begrenzt ist.
Der Aktienrückkauf soll unter Führung einer Bank durchgeführt werden, die ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft trifft. Der Erwerb erfolgt über die Börse unter Beachtung der sogenannten Safe-Harbour-Regelung in Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 mit Ausnahme des Rückerwerbszwecks. Dieser ist weiter gefasst als von Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vorgesehen. So können die Aktien zu sämtlichen in der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27. Juli 2022 genannten Zwecken verwendet werden.
Die JDC Group AG behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit einzustellen.
Kontakt:
JDC Group AG
Ralf Funke
Investor Relations
Tel.: +49 611 335322-00
E-Mail: funke@jdcgroup.de
Ende der Insiderinformation
26.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JDC Group AG
|Söhnleinstrasse 8
|65201 Wiesbaden
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 611 335322-00
|Fax:
|+49 (0) 611 335322-09
|E-Mail:
|info@jdcgroup.de
|Internet:
|http://www.jdcgroup.de
|ISIN:
|DE000A0B9N37
|WKN:
|A0B9N3
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
|LEI Code:
|391200HVYXFJ2R1BIN92
|EQS News ID:
|2442718
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2442718 26.11.2026 CET/CEST
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