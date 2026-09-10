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10.09.2026 19:21:33

EQS-Adhoc: IONOS Group SE startet strategisches Transformationsprogramm und stärkt Wachstumsbasis

IONOS
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EQS-Ad-hoc: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
IONOS Group SE startet strategisches Transformationsprogramm und stärkt Wachstumsbasis

10.09.2026 / 19:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Karlsruhe / Berlin, 10. September 2026. Die IONOS Group SE gibt den Start eines strategischen Transformationsprogramms zur konsequenten Ausrichtung auf neue Marktchancen und zukünftiges Wachstum bekannt. Im Rahmen des Programms wird das Unternehmen auch seine Personalstruktur anpassen.

Freiwilligenprogramme zur Umsetzung der Zielorganisation

Neben der Harmonisierung und Konsolidierung von technischen Plattformen und Prozessen sowie der konsequenten Nutzung Künstlicher Intelligenz in internen Abläufen sieht das Transformationsprogramm eine Reduktion der Mitarbeiterzahl von derzeit rund 3.800 auf ca. 3.350 Vollzeitkräfte vor, wobei die Anpassung jeweils etwa hälftig Arbeitsplätze im In- und Ausland betreffen wird.

Die Anpassung der Personalstruktur soll vornehmlich durch Freiwilligenprogramme unter Beachtung der besonderen Erfordernisse der jeweiligen Länder erfolgen. Die Programme sollen sozialverträglich und im partnerschaftlichen Dialog mit den Arbeitnehmervertretungen gestaltet werden.

Finanzielle Auswirkungen und Ausblick

IONOS wird mit dem Transformationsprogramm verbundene einmalig anfallende Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von ca. 35 Mio. EUR überwiegend im vierten Quartal 2026 erfassen. Diese werden als Sondereffekt behandelt und belasten die ausgewiesene Prognose für das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2026 nicht. IONOS bestätigt seine Prognose von 530 Mio. EUR für das bereinigte EBITDA im laufenden Geschäftsjahr unverändert.

Ab 2027 erwartet IONOS durch das Programm jährliche Kosteneinsparungen von bis zu 30 Mio. EUR, deren genaue Höhe und zeitliche Verteilung von den Annahmequoten der Freiwilligenprogramme abhängt. Die Mittel werden gezielt reinvestiert – unter anderem in die KI-Produktentwicklung und den weiteren Ausbau des Cloud-Geschäfts.
 

 

Presse:
Andreas Maurer
press@ionos-group.com
Telefon +49 721 50957065
Investor Relations:
Stephan Gramkow
investor-relations@ionos-group.com
Telefon +49 721 50957097

 

Hinweis

Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der IONOS Group SE sowie in Ad-hoc-Mitteilungen nach Art. 17 MAR – neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben – weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. bereinigtes EBITDA, EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, EBITDA-Marge angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2025 der IONOS Group SE zur Verfügung.



Ende der Insiderinformation

10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IONOS Group SE
Elgendorfer Strasse 57
56410 Montabaur
Deutschland
Telefon: +49 721 170 5522
E-Mail: info@ionos-group.com
ISIN: DE000A3E00M1
WKN: A3E00M
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200NQNTF0AP2MP438
EQS News ID: 2397612

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2397612  10.09.2026 CET/CEST

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