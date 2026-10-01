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01.10.2026 13:52:53

EQS-Adhoc: innoscripta SE: Durchsuchungen bei Gesellschaften der innoscripta-Gruppe im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Forschungszulagen

innoscripta
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EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Sonstiges
innoscripta SE: Durchsuchungen bei Gesellschaften der innoscripta-Gruppe im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Forschungszulagen

01.10.2026 / 13:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Tutzing, 1. Oktober 2026 - Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, die „Gesellschaft“) teilt mit, dass heute auf Grundlage zweier Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Schwäbisch Gmünd vom 3. August 2026 und 15. September 2026 Durchsuchungsmassnahmen in Geschäftsräumen der Gesellschaft und weiterer Gesellschaften der innoscripta-Gruppe durchgeführt wurden. Die Ermittlungsmassnahmen stehen im Zusammenhang mit einem steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zur Erlangung eines nicht gerechtfertigten Steuervorteils bei der Beantragung von Forschungszulagen durch Kunden der Gesellschaft.

Nach dem derzeitigen, noch vorläufigen Kenntnisstand der Gesellschaft beziehen sich die in den Durchsuchungsbeschlüssen konkret beschriebenen operativen Vorgänge auf mögliches Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter bei der Bearbeitung bestimmter Kundenmandate. Die Gesellschaft prüft die zugrunde liegenden Sachverhalte umfassend. Die Gesellschaft erbringt im Zusammenhang mit der Beantragung und Abwicklung von Forschungszulagen Beratungs- und Unterstützungsleistungen; die Entscheidung über die Antragstellung sowie die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gegenüber den zuständigen Behörden gemachten Angaben liegen bei den jeweiligen Kunden.

Eine abschliessende Bewertung der Vorwürfe sowie möglicher finanzieller oder sonstiger Auswirkungen auf die innoscripta-Gruppe ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Die Gesellschaft kooperiert mit den zuständigen Ermittlungsbehörden und unterstützt die Aufklärung des Sachverhalts.


Ende der Insiderinformation

01.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Bahnhofstrasse 17
82327 Tutzing
Deutschland
Telefon: +4989255553509
E-Mail: info@innoscripta.com
Internet: https://www.innoscripta.com
ISIN: DE000A40QVM8
WKN: A40QVM
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
LEI Code: 894500BA6B025ZEF0T83
EQS News ID: 2408908

 
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2408908  01.10.2026 CET/CEST

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