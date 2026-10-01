innoscripta Aktie 145239394 / DE000A40QVM8
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01.10.2026 13:52:53
EQS-Adhoc: innoscripta SE: Durchsuchungen bei Gesellschaften der innoscripta-Gruppe im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Forschungszulagen
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EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Tutzing, 1. Oktober 2026 - Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, die „Gesellschaft“) teilt mit, dass heute auf Grundlage zweier Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Schwäbisch Gmünd vom 3. August 2026 und 15. September 2026 Durchsuchungsmassnahmen in Geschäftsräumen der Gesellschaft und weiterer Gesellschaften der innoscripta-Gruppe durchgeführt wurden. Die Ermittlungsmassnahmen stehen im Zusammenhang mit einem steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zur Erlangung eines nicht gerechtfertigten Steuervorteils bei der Beantragung von Forschungszulagen durch Kunden der Gesellschaft.
Nach dem derzeitigen, noch vorläufigen Kenntnisstand der Gesellschaft beziehen sich die in den Durchsuchungsbeschlüssen konkret beschriebenen operativen Vorgänge auf mögliches Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter bei der Bearbeitung bestimmter Kundenmandate. Die Gesellschaft prüft die zugrunde liegenden Sachverhalte umfassend. Die Gesellschaft erbringt im Zusammenhang mit der Beantragung und Abwicklung von Forschungszulagen Beratungs- und Unterstützungsleistungen; die Entscheidung über die Antragstellung sowie die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gegenüber den zuständigen Behörden gemachten Angaben liegen bei den jeweiligen Kunden.
Eine abschliessende Bewertung der Vorwürfe sowie möglicher finanzieller oder sonstiger Auswirkungen auf die innoscripta-Gruppe ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Die Gesellschaft kooperiert mit den zuständigen Ermittlungsbehörden und unterstützt die Aufklärung des Sachverhalts.
Ende der Insiderinformation
01.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Bahnhofstrasse 17
|82327 Tutzing
|Deutschland
|Telefon:
|+4989255553509
|E-Mail:
|info@innoscripta.com
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|ISIN:
|DE000A40QVM8
|WKN:
|A40QVM
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
|LEI Code:
|894500BA6B025ZEF0T83
|EQS News ID:
|2408908
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2408908 01.10.2026 CET/CEST
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