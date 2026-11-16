EQS-Adhoc: Innok Robotics Group AG evaluiert Durchführung einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums

EQS-Ad-hoc: Innok Robotics Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung

Innok Robotics Group AG evaluiert Durchführung einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums



16.11.2026 / 13:14 CET/CEST

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Innok Robotics Group AG evaluiert Durchführung einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums

Regenstauf, 16. November 2026 – Die Innok Robotics Group AG („Innok Robotics“, ISIN: DE000A3EVV13)) prüft derzeit die Durchführung einer Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026. Die ICF BANK AG wurde mit der Prüfung und Vorbereitung der möglichen Kapitalmassnahme beauftragt.

Mit der potenziellen Kapitalmassnahme beabsichtigt Innok Robotics, ihre finanzielle Flexibilität zu stärken und die weitere Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie zu unterstützen. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Skalierung des operativen Geschäfts, der Ausbau der internationalen Marktpräsenz sowie die Weiterentwicklung der eigenen Technologieplattform für autonome mobile Roboter (AMR), insbesondere der INSPECTOS-Roboter im Anwendungsbereich Inspection & Surveillance von (kritischer) Infrastruktur durch unbemannte Systeme.

Eine Entscheidung über die Durchführung der Kapitalerhöhung sowie über deren mögliche Struktur, Umfang und Konditionen wurde bislang nicht getroffen. Diese hängen unter anderem vom Marktumfeld und den weiteren Prüfungsergebnissen ab.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.