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11.11.2026 11:58:44

EQS-Adhoc: iFunded AG: iFunded AG hat die am 24. Juli 2026 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital abgeschlossen

iFunded
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EQS-Ad-hoc: iFunded AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung
iFunded AG: iFunded AG hat die am 24. Juli 2026 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital abgeschlossen

11.11.2026 / 11:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IN AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

 

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

iFunded AG hat die am 24. Juli 2026 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital abgeschlossen

Berlin, 11. November 2026 – Die iFunded AG („Gesellschaft“, Stammaktien: ISIN DE000A41YCY5, Vorzugsaktien: ISIN DE000A41YCW9, sämtlich einbezogen in den Freiverkehr der Börse Stuttgart) hat die am 24. Juli 2026 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/II abgeschlossen.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 130.344 neue, auf den Inhaber lautende nennwertlosen Stückaktien (Stammaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie („Neue Aktien“) zu einem Ausgabepreis von EUR 1,00 je neuer Aktie platziert. Die Platzierung erfolgte im Rahmen des Bezugsangebots an die bestehenden Aktionäre sowie des anschliessenden öffentlichen Angebots von nicht bezogenen neuen Aktien.

Der Gesellschaft fliesst ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 130.344,00 zu.

Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 2.183.073,00 um EUR 130.344,00 auf EUR 2.313.417,00.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Durchführung der Kapitalerhöhung zeitnah zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

 

Kontakt: 

Michael Kindl 
iFunded AG 
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin 
T +49 (0) 30 555 728 550
info@ifunded.de 

 

 

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der iFunded AG dar. Das Bezugsangebot und das anschliessende öffentliche Angebot nicht bezogener Neuer Aktien werden nachfolgend gemeinsam als die „Angebote“ bezeichnet. Die Angebote erfolgten ausschliesslich auf Grundlage des veröffentlichten Wertpapier-Informationsblattes einschliesslich seiner Aktualisierungen. Die Angebote sind beendet. Die Gestattung der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als Befürwortung oder Empfehlung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Es hat kein öffentliches Angebot ausserhalb von Deutschland stattgefunden.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika einschliesslich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia („Vereinigte Staaten“) oder in Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer sonstigen Jurisdiktion bestimmt, in der eine solche Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre. Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, sind verpflichtet, sich über etwaige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoss gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Jurisdiktion darstellen.

Weder die Bezugsrechte noch die Neuen Aktien sind oder werden nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Bundesstaaten oder sonstigen Hoheitsgebieten der Vereinigten Staaten registriert. Die Bezugsrechte und die Neuen Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, sie sind nach dem Securities Act registriert oder es besteht eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungspflichten des Securities Act oder die betreffende Transaktion unterliegt nicht diesen Registrierungspflichten; in jedem Fall müssen die anwendbaren Wertpapiergesetze der Bundesstaaten und sonstigen Hoheitsgebiete der Vereinigten Staaten eingehalten werden. Ein öffentliches Angebot der Bezugsrechte oder der Neuen Aktien in den Vereinigten Staaten hat nicht stattgefunden. Die Angebote fanden auch nicht in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika statt.

 



Ende der Insiderinformation

11.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: iFunded AG
Kurfürstendamm 195
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30555728550
E-Mail: info@ifunded.de
Internet: www.ifunded.de
ISIN: DE000A41YCY5, DE000A41YCW9
WKN: A41YCY , A41YCW
Börsen: Freiverkehr in Stuttgart
LEI Code: 529900HFKGE2SHU0SB45
EQS News ID: 2432800

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2432800  11.11.2026 CET/CEST

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