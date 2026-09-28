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iFunded Aktie 153090631 / DE000A41YCY5

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28.09.2026 12:35:54

EQS-Adhoc: iFunded AG: iFunded AG beschliesst Verlängerung der Angebotsfrist zum Bezug neuer Aktien aus der laufenden Kapitalerhöhung

iFunded
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EQS-Ad-hoc: iFunded AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung
iFunded AG: iFunded AG beschliesst Verlängerung der Angebotsfrist zum Bezug neuer Aktien aus der laufenden Kapitalerhöhung

28.09.2026 / 12:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IN AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

 

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

iFunded AG beschliesst Verlängerung der Angebotsfrist zum Bezug neuer Aktien aus der laufenden Kapitalerhöhung

Berlin, 28. September 2026 – Der Vorstand der iFunded AG („Gesellschaft“, Stammaktien: ISIN DE000A41YCY5, Vorzugsaktien: ISIN DE000A41YCW9, sämtlich einbezogen in den Freiverkehr der Börse Stuttgart) hat heute beschlossen, die Angebotsfrist für die Zeichnung neuer Stammaktien aus der am 24. Juli 2026 per Ad hoc-Mitteilung bekannt gegebenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/II („Neue Aktien“) zu verlängern. Hierdurch soll weiteren möglichen Zeichnungsinteressenten die Möglichkeit gegeben werden, noch an der Kapitalerhöhung teilzunehmen.

Die nicht im Zuge des bereits abgeschlossenen Bezugsangebots bezogenen Neuen Aktien sollen statt bis zum 28. September 2026 (einschliesslich) nunmehr bis zum 30. Oktober 2026 (einschliesslich) in Deutschland öffentlich angeboten werden. Die Gesellschaft behält sich vor, dieses Angebot jederzeit vor dem 30. Oktober 2026 zu beenden.

Die Anzahl der ausgegebenen Neuen Aktien wird nach Ende des öffentlichen Angebots bestimmt und auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

Die Neuen Aktien werden voraussichtlich zwischen dem 2. und 6. November 2026 von der Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft in ihrer Funktion als technische Abwicklerin des Bezugsangebots und von den Erwerbern der nicht bezogenen Neuen Aktien gezeichnet. Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird am oder um den 11. November 2026 gerechnet. Sämtliche Neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 12. November 2026 den Depotbanken zur Lieferung an die Erwerber durch Girosammelgutschrift zur Verfügung gestellt. Die Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel im Freiverkehr der Börse Stuttgart erfolgt nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, voraussichtlich am oder um den 12. November 2026.

Das Bezugsangebot der Neuen Aktien erfolgte, und das nunmehr verlängerte öffentliche Angebot nicht bezogener Neuer Aktien in Deutschland erfolgt ohne Wertpapierprospekt auf Grundlage eines gemäss § 4 WpPG erstellten und von der BaFin gestatteten Wertpapier-Informationsblattes. Bezugsangebot und Wertpapier-Informationsblatt wurden auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ifunded.de/investor-relations veröffentlicht. Eine aktualisierte Fassung des Wertpapier-Informationsblatts anlässlich der Verlängerung der Angebotsfrist wird ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ifunded.de/investor-relations veröffentlicht. Es wurde kein von der BaFin gebilligter Wertpapierprospekt erstellt. Weitergehende Informationen erhält der Anleger unmittelbar von der Gesellschaft.
 

Kontakt: 

Michael Kindl 
iFunded AG 
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin 
T +49 (0) 30 555 728 550
info@ifunded.de 
 

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der iFunded AG dar. Das Bezugsangebot und das anschliessende öffentliche Angebot nicht bezogener Neuer Aktien werden nachfolgend gemeinsam als die „Angebote“ bezeichnet. Die Angebote erfolgen ausschliesslich auf Grundlage des veröffentlichten Wertpapier-Informationsblattes und seiner Aktualisierung. Eine Anlageentscheidung sollte ausschliesslich auf Grundlage des Wertpapier-Informationsblattes einschliesslich (etwaiger) Aktualisierungen getroffen werden. Die Gestattung der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als Befürwortung oder Empfehlung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Es findet kein öffentliches Angebot ausserhalb von Deutschland statt.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika einschliesslich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia („Vereinigte Staaten“) oder in Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer sonstigen Jurisdiktion bestimmt, in der eine solche Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre. Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, sind verpflichtet, sich über etwaige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoss gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Jurisdiktion darstellen.

Weder die Bezugsrechte noch die Neuen Aktien sind oder werden nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Bundesstaaten oder sonstigen Hoheitsgebieten der Vereinigten Staaten registriert. Die Bezugsrechte und die Neuen Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, sie sind nach dem Securities Act registriert oder es besteht eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungspflichten des Securities Act oder die betreffende Transaktion unterliegt nicht diesen Registrierungspflichten; in jedem Fall müssen die anwendbaren Wertpapiergesetze der Bundesstaaten und sonstigen Hoheitsgebiete der Vereinigten Staaten eingehalten werden. Ein öffentliches Angebot der Bezugsrechte oder der Neuen Aktien in den Vereinigten Staaten findet nicht statt und ist nicht vorgesehen. Die Angebote finden auch nicht in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika statt.


 

 

 

 



Ende der Insiderinformation

28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: iFunded AG
Kurfürstendamm 195
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30555728550
E-Mail: info@ifunded.de
Internet: www.ifunded.de
ISIN: DE000A41YCY5, DE000A41YCW9
WKN: A41YCY , A41YCW
Börsen: Freiverkehr in Stuttgart
LEI Code: 529900HFKGE2SHU0SB45
EQS News ID: 2406244

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406244  28.09.2026 CET/CEST

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