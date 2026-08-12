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12.08.2026 19:57:34

EQS-Adhoc: Hypoport SE: Hypoport SE beschliesst Aktienrückkauf-Programm im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro

Hypoport
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EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe
Hypoport SE: Hypoport SE beschliesst Aktienrückkauf-Programm im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro

12.08.2026 / 19:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR

 

Hypoport SE beschliesst Aktienrückkauf-Programm im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro

 

Berlin, 12. August 2026: Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der Hypoport SE heute ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen.

 

Im Zuge dieses Aktienrückkaufsprogramms sollen eigene Aktien für einen Gesamtkaufpreis von bis zu 10 Mio. Euro zzgl. Nebenkosten erworben werden. Auf Basis des Schlusskurses im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Stand 11. August 2026: 83,35 Euro) entspricht das einem Volumen von bis zu 119.976 Stück Aktien. Die maximale Anzahl zurückgekaufter Aktien darf jedoch in keinem Fall ein Gesamtvolumen von 400.000 Aktien überschreiten.

 

Das Aktienrückkaufprogramm soll noch im August 2026 beginnen und bis zum 30. Oktober 2026 abgeschlossen sein. Das Aktienrückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 02. Juni 2026.

 

Die zurückgekauften Aktien sollen zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sowie für sonstige Formen der Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter und Organe der Gesellschaft und des Hypoport-Konzerns verwendet werden.

 

Der Rückkauf erfolgt nach Massgabe des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 vom 8. März 2016.

 

Weitere Einzelheiten werden vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht werden. Die Hypoport SE behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit zu modifizieren oder einzustellen.

 

 

Kontakt

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

 

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

Email: ir@hypoport.de

 

Hypoport SE

Heidestr. 8

10557 Berlin       

 

Über die Aktie

Hypoport SE

Deutsche Börse / Regulierter Markt / Prime Standard

ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Börsenkürzel HYQ



Ende der Insiderinformation

12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hypoport SE
Heidestrasse 8
10557 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930420861942
E-Mail: ir@hypoport.de
Internet: www.hypoport.de
ISIN: DE0005493365
WKN: 549336
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200GNIFXXP6KRYQ46
EQS News ID: 2381862

 
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2381862  12.08.2026 CET/CEST

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