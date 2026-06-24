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25.06.2026 00:53:13

EQS-Adhoc: HWA AG passt Prognose an und plant Kapitalmassnahmen

HWA
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EQS-Ad-hoc: HWA AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung
HWA AG passt Prognose an und plant Kapitalmassnahmen

25.06.2026 / 00:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HWA AG passt Prognose an und plant Kapitalmassnahmen

Affalterbach, 25. Juni 2026 - Die HWA AG hat für das Jahr 2026 eine weitere Verbesserung sowohl der Gesamtleistung als auch auf EBIT-Ebene gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt. Auf Basis der aktuellen Hochrechnungen der Planzahlen ist eine Steigerung der Gesamtleistung weiterhin möglich; bzgl. des EBIT wird die Prognose jedoch angepasst. Das Ziel ist weiterhin ein leicht positives EBIT zu erreichen, wobei ein moderater EBIT-Verlust derzeit nicht ausgeschlossen werden kann.

Hintergrund ist die wirtschaftliche Lage in der Automobilindustrie, ein Nachfragerückgang generell sowie diverse Kostensteigerungen bei unterschiedlichen Materialien. Auch die geopolitischen Unsicherheiten, vor allem im arabischen Raum, spiegeln sich im Kundenverhalten wider.

Die Eigenentwicklung des HWA EVO entwickelt sich gut. Die Auslieferung des Supersportwagens an erste Kunden hat bereits begonnen. Qualitativ bewegt sich der HWA EVO auf höchstem Niveau. Zudem konnten 3 Rennfahrzeuge des HWA EVO.R planmässig verkauft werden. Trotz dieser Erfolge kommt es bei diesem Projekt hinsichtlich der Versorgung von Teilen zu Engpässen und damit zu einer Verzögerung der Auslieferungen. Die Umsätze verschieben sich daher teilweise in die Folgezeit.

Die HWA AG befindet sich weiter in der Transformation. Das Unternehmen soll künftig als eigene Marke agieren und mit Projekten für Dritte als Multiprojektorganisation auf höchstem Kompetenzlevel auftreten. Der ganz erhebliche und nunmehr auch klar sichtbare Umbruch in der Automobilbranche führt bei diesen Zielen zu einer Verzögerung auf der Zeitachse. Wie bereits im Lagebericht 2025 berichtet, wird die HWA AG zur weiteren Finanzierung der eigenen Projekte und Pipeline die Möglichkeiten des Kapitalmarkts nutzen.

Der Haupt- und Mehrheitsgesellschafter der HWA AG, die Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, hat dem Vorstand mitgeteilt, dass er die HWA AG auch künftig mit substanziellen Mitteln in Höhe von bis zu 11 Millionen Euro unterstützen wird. Der Vorstand wird daher zeitnah weitere Kapitalmassnahmen umsetzen und im ersten Schritt baldmöglichst das noch vorhandene Genehmigte Kapital von bis zu 4,3 Millionen für neuen Aktien voll ausnutzen. Eine weitere Kapitalmassnahme in Höhe von bis zu 6,7 Millionen Euro soll nachgelagert erfolgen; die Art der Umsetzung ist aktuell noch in Abstimmung. Allen Aktionären soll bei den Kapitalmassnahmen ein Bezugsrecht eingeräumt werden und der Bezugspreis für alle Aktionäre wird sich bei den Kapitalmassnahmen am unteren Limit eines möglichen Ausgabepreises orientieren. 

 

 

Ansprechpartner:
Investor Relations
HWA AG
Marc Schimmelpfennig
Benzstrasse 8
71563 Affalterbach
Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279
Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111
ir@hwaag.com
www.hwaag.com

 

Unternehmensprofil HWA AG:

Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt rund 250 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.

 



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HWA AG
Benzstrasse 8
71563 Affalterbach
Deutschland
Telefon: +49 (0)7144 87 17-279
Fax: +49 (0)7144 87 18-111
E-Mail: ir@hwaag.com
Internet: http://www.hwaag.com
ISIN: DE000A0LR4P1
WKN: A0LR4P
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