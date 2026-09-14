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14.09.2026 08:00:43

EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: STEPHAN STURM LEGT MANDAT ALS VORSITZENDER UND MITGLIED DES AUFSICHTSRATS VON HUGO BOSS NIEDER

HUGO BOSS
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EQS-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
HUGO BOSS AG: STEPHAN STURM LEGT MANDAT ALS VORSITZENDER UND MITGLIED DES AUFSICHTSRATS VON HUGO BOSS NIEDER

14.09.2026 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Metzingen, 14. September 2026 - Stephan Sturm hat sich entschieden, sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der HUGO BOSS AG mit Wirkung zum 15. Oktober 2026 niederzulegen. Die Entscheidung folgt auf konstruktive Gespräche vor dem Hintergrund der jüngsten Veränderungen in der Aktionärsstruktur von HUGO BOSS. Stephan Sturm wird sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats von HUGO BOSS bis zur Wahl eines Nachfolgers, längstens jedoch bis zu seinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat, weiter ausüben und damit während dieses Zeitraums Kontinuität sowie eine geordnete Übergabe sicherstellen.

Der Aufsichtsrat wird den Prozess zur künftigen Besetzung des Aufsichtsratsvorsitzes sowie zur Nachfolge von Stephan Sturm im Aufsichtsrat unmittelbar einleiten. Über die weitere Entwicklung wird das Unternehmen zu gegebener Zeit informieren.

Stephan Sturm wurde auf der Hauptversammlung am 15. Mai 2025 in den Aufsichtsrat von HUGO BOSS gewählt und anschliessend zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.
Kontakt:
Christian Stöhr
Senior Vice President Investor Relations
Phone: +49 7123 94-87563
 


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14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)712 394-0
Fax: +49 (0)712 394-80259
E-Mail: info@hugoboss.com
Internet: www.hugoboss.com
ISIN: DE000A1PHFF7
WKN: A1PHFF
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Tradegate BSX
LEI Code: 529900LFVU534EBRXD13
EQS News ID: 2398330

 
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2398330  14.09.2026 CET/CEST

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