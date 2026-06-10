Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’463 0.8%  SPI 19’011 0.7%  Dow 49’919 -1.9%  DAX 24’195 -1.0%  Euro 0.9224 0.1%  EStoxx50 6’010 -0.7%  Gold 4’075 -4.4%  Bitcoin 48’922 -0.8%  Dollar 0.7993 0.1%  Öl 95.0 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Short Squeeze oder Volatilitätsfalle: Was hinter dem "Volmageddon" steckt
Ausblick: AT&S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Trügerischer Frieden: VIX bleibt niedrig - droht der Wall Street ein heisser Sommer?
Fondsdomizil Irland oder Luxemburg: Warum zwei identische ETFs unterschiedlich viel Rendite bringen
Oracle schlägt die Erwartungen und hebt die Gewinnprognose an - Aktie rutscht wegen Finanzierungsvorhaben dennoch ab
Suche...
eToro entdecken

HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.06.2026 23:56:34

EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS informiert über unabgestimmtes freiwilliges Übernahmeangebot der Frasers Group plc

HUGO BOSS
33.58 CHF -0.19%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
HUGO BOSS AG: HUGO BOSS informiert über unabgestimmtes freiwilliges Übernahmeangebot der Frasers Group plc

10.06.2026 / 23:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Metzingen, 10. Juni 2026 – HUGO BOSS (ISIN DE000A1PHFF7) (die „Gesellschaft") teilt mit, dass die Frasers Group plc heute ihre Absicht veröffentlicht hat, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Gesellschaft zum Erwerb sämtlicher Aktien abzugeben. Dieses Übernahmeangebot ist nicht mit der Gesellschaft abgestimmt.

Die Gesellschaft stellt fest, dass der angekündigte Angebotspreis von 38,00 EUR je Aktie eine Prämie von 4 % auf den letzten Schlusskurs der Aktie von 36,46 EUR (10. Juni 2026) sowie auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der letzten drei Monate von 36,41 EUR zum selben Stichtag darstellt.

Nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Frasers Group plc werden der Vorstand und der Aufsichtsrat das Angebot im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeitenden und Kunden eingehend prüfen und eine begründete Stellungnahme abgeben.

Die Gesellschaft wird ihre Aktionäre und die Öffentlichkeit über weitere Entwicklungen und nächste Schritte im Einklang mit den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen informieren.

HUGO BOSS
Der Vorstand
Kontakt:
Christian Stöhr
Senior Vice President Investor Relations
Phone: +49 7123 94-87563
 


Ende der Insiderinformation

10.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)712 394-0
Fax: +49 (0)712 394-80259
E-Mail: info@hugoboss.com
Internet: www.hugoboss.com
ISIN: DE000A1PHFF7
WKN: A1PHFF
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
EQS News ID: 2343704

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2343704  10.06.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten