EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Umsatz und bereinigtes EBIT in Q2 2026/27 über Vorjahresniveau – Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

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HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Umsatz und bereinigtes EBIT in Q2 2026/27 über Vorjahresniveau – Prognose für das Gesamtjahr bestätigt



07.09.2026 / 19:19 CET/CEST

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Umsatz und bereinigtes EBIT in Q2 2026/27 über Vorjahresniveau – Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 7. September 2026

Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Nettoumsatz der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN DE0006083405) in Q2 2026/27 (1. Juni 2026 bis 31. August 2026) aufgrund robuster Kundennachfrage und eines positiven Kalendereffekts (+1,3 Verkaufstage) um 7,3% auf 1.813,7 Mio. EUR (Q2 2025/26: 1.689,9 Mio. EUR). Infolge des daraus resultierenden Rohertragswachstums erhöhte sich das bereinigte EBIT trotz anhaltenden Kostendrucks um 12,8% auf 124,6 Mio. EUR (Q2 2025/26: 110,5 Mio. EUR).

Die Entwicklung von Nettoumsatz und bereinigtem EBIT im 6-Monats-Zeitraum (1. März 2026 bis 31. August 2026) liegt im Rahmen der am 19. Mai 2026 veröffentlichten Jahresprognose. Angesichts anhaltender geopolitischer Risiken, die sich u. a. auf Konsumstimmung, Einkaufspreise und Logistikkosten auswirken können, erwartet der Konzern für das Geschäftsjahr 2026/27 weiterhin einen Nettoumsatz auf oder leicht über* dem Vorjahresniveau (6.433,9 Mio. EUR) sowie ein bereinigtes EBIT auf** dem Niveau des Geschäftsjahres 2025/26 (264,7 Mio. EUR).

Prognose-Nomenklatur:

* Umsatz: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -2% bis +2% | „Leicht“ = +/-2% bis +/-6% | „Deutlich“ = >+/-6%.

** Bereinigtes EBIT: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -5% bis +5% | „Leicht“ = +/-5% bis +/-12% | „Deutlich“ = >+/-12%.

Die vorläufigen Zahlen für Q2/6M 2026/27 sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Mio. EUR Q2 2026/27 Q2 2025/26 Veränderung 6M 2026/27 6M 2025/26 Veränderung Nettoumsatz 1.813,7 1.689,9 +7,3% 3.816,2 3.599,1 +6,0% Bereinigtes EBIT 124,6 110,5 +12,8% 285,6 272,2 +4,9%

Die endgültigen Finanzergebnisse für 6M 2026/27 werden am 29. September 2026 veröffentlicht. An diesem Tag findet auch eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten statt.

Erklärungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie auf unserer Website: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/alternative-leistungskennzahlen/

Kontakt:Antje KelbertLeiterin Investor RelationsHORNBACH Holding AG & Co. KGaATel. +49 (0) 6348 602444antje.kelbert@hornbach.com