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27.11.2026 14:41:03
EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Nachfolgeregelung im Aufsichtsrat – Dr. John Feldmann legt sein Mandat im Aufsichtsrat zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2027 nieder
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EQS-Ad-hoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Nachfolgeregelung im Aufsichtsrat – Dr. John Feldmann legt sein Mandat im Aufsichtsrat zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2027 nieder
Bornheim (Pfalz), Deutschland, 27. November 2026
Der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN DE0006083405), Dr. John Feldmann hat heute den Vorstand der HORNBACH Management AG informiert, dass er sein Mandat im Aufsichtsrat mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2027 niederlegt. Auch der stellvertretende Vorsitzende, Martin Hornbach, wird zum selben Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.
Nach dem erfolgreich begleiteten Generationenwechsel im Vorstand sollen nun auch die Nachfolge im Aufsichtsrats geregelt und durch eine stärkere Staffelung der Amtszeiten („Staggered Board“) die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Erneuerung des Gremiums geschaffen werden.
Der Aufsichtsrat der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA ist zuversichtlich, der Hauptversammlung am 9. Juli 2027 geeignete Kandidaten für die Wahl vorschlagen zu können. Als Nachfolger für den Vorsitz des Aufsichtsrats ist Aufsichtsratsmitglied Michael Heinz vorgesehen.
Dr. John Feldmann legt darüber hinaus seine Mandate in den Aufsichtsräten der Konzerngesellschaften HORNBACH Management AG und HORNBACH Baumarkt AG zum Ablauf der jeweiligen ordentlichen Hauptversammlung 2027 nieder.
Kontakt:
Antje Kelbert
Leiterin Investor Relations
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Tel. +49 (0) 6348 602444
antje.kelbert@hornbach.com
Ende der Insiderinformation
27.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|Hornbachstrasse 11
|76879 Bornheim (Pfalz)
|Deutschland
|ISIN:
|DE0006083405
|WKN:
|608340
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900EGQZ79V21LBL44
|EQS News ID:
|2443520
|Ende der Mitteilung
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